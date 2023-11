Plavšić: Nije se smjelo dozvoliti devastiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma

Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je Srni da Srpska, ali i BiH mogu da opstanu samo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je godinama devastiran, što se nije smjelo dozvoliti.

Plavšićeva smatra da je zbog toga što je Dejtonski mirovni sporazum godinama mijenjan na prevarantski način neophodno njegovo ponovno razmatranje, te da je to trebalo učiniti čim se počelo sa devastiranjem međunarodnog ugovora.

"Ne garantujem da će uspjeti, ali ja bih to uradila. To je jedino što je ostalo jer u međunarodnoj politici izgleda sve više sila vlada", istakla je Plavšićeva.

Prema njenim riječima, ako se u toku primjene pokazalo da nešto nije u redu, onda je potrebno da one institucije koje su donijele Dejtonski mirovni sporazum ponovo razmotre taj sporazum, a ne da dođe jedan turista i nametne promjene.

"Pa zamislite užasa - podići optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske i uvesti sankcije protiv njegove djece", ukazala je Plavšićeva.

Ona je naglasila da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpuno u pravu kada Kristijana Šmita naziva turistom, jer nije prošao predviđene procedure.

"Šmit i oni koji stoje iza njega će istrajavati na onom što su započeli. Stoga je ponovno razmatranje Dejtona neophodno. Ovo je međunarodna sila, a ne međunarodno pravo", poručila je Plavšićeva.

Ona je rekla da je Dejtonski sporazum dobro analizirala i da je njen pristup bio da je njegova svrha ne samo da okonča rat u BiH, već da to rješenje traje, a trajati može, kako je navela, samo ako odgovara i Srbima, i muslimanima, i Hrvatima.

"Mislim da su se Amerikanci čak i ponosili sporazumom jer su svi drugi dolazili od Evrope, ali kako uvijek imaju, što kažu, zadnju misao, oni su forsirali da se to potpiše, pa da idu dalje i da gaze potpisano", dodala je Plavšićeva.

Ona je rekla da je na Dejtonski mirovni sporazum gledala kao na konačno rješenje, ali da je pred odlazak u Hag posumnjala da je i za druge tako jer su prilikom sastanaka sa njom sve više govorili o "duhu Dejtona".

"Govorila sam im - kakav `duh Dejtona`? Toliko je važan ovaj sporazum. Svaka riječ, svaka zapeta, tačka ima svoj smisao u tom tekstu, a vi sad govorite o duhu", podsjetila je Plavšićeva.

Ona je dodala da je jednom visoku stranu delegaciju koja je potencirala tu priču zamolila da napusti sastanak, rekavši im da se tako ne može razgovarati.

"Onda su se oni nešto domunđavali i rekli - izvinite, nakon čega smo nastavili razgovor, ali to je meni bilo dovoljno, ne samo taj sastanak, da shvatim da su oni išli na to da se potpiše Dejtonski mirovni sporazum, a da će ga onda oni modifikovati u toku primjene.Ja sam otišla u Hag, onda je to odmah krenulo, a nije se smjelo dozvoliti", rekla je Plavšićeva.

Punih 28 godina navršilo se danas od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa. /kraj/sas/vj/fono

