Plavšić: Zahtjev za smjenu Dodika je gaženje međunarodnog prava

Prijedlog Šefika Džaferovića upućen Kristijanu Šmitu da smijeni srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika je gaženje međunarodnog prava, rekla je za srpske medije nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.

"Kad bi tako bilo u drugim zemljama, ovako kao što je kod nas, mislim da bi onda u nastavni program pravnog fakulteta umjesto međunarodnog prava trebalo uvesti predmet međunarodna sila. To je samo manifestacija međunarodne sile", navodi Plavšićeva.

Ona smatra da bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ne bi mogao da iznese pomenuti zahtjev da nema podršku dijela Zapada.

"Interesuje me kakva će biti reakcija Kristijana Šmita na ovo, kao i povodom skandalozne stvari koju je napravio Valentin Incko svojim odlaskom i nametnutim zakonom o negiranju genocida. No, da li će iz toga Šmit izvući neku pouku, vidjećemo, ipak je i on samo eksponat jedne politike", kaže ona za Kurir.