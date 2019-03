Plenković: BiH nam je prioritet u vanjskoj politici

NEUM - U Neumu je u danas počeo dvodnevni naučno-stručni skup "Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu" u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Rektorskog zbora Republike Hrvatske pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora (HNS).

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović poručio je da će skup u Neumu ponuditi neka nova rješenja za BiH kako bi se ubrzao njen evropski put.

"Ovom trećom konferencijom koju organiziramo u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru zaokružit ćemo misao koju smo ponudili našim prijateljima u BiH u pokušaju traženja boljih rješenja za modernu, europsku BiH", kazao je Čović.

Dodao je kako BiH ima jasno definisan put "koji je zamagljen nesporazumima i međusobnim uvjeravanjima da je BiH samo njihova".

"Četiri članice bivše države danas su članice NATO saveza ili su na putu da to postanu, četiri članice bivše države su punopravne članice EU ili su na putu otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima. Ostala je BiH, kako bi mi kazali, kao preslika bivše države u malom, s jednakim iskušenjima i traženjima puta kako je očuvati. Ako to stoji samo na plećima najmalobrojnijeg naroda – hrvatskog naroda, i ako drugi ne žele čuti to što mi govorimo o europskoj budućnost, teško ćemo uspjeti", poručio je Čović.

Prisutnima na skupu se obratio i premijer Hrvatske Andrej Plenković koji je kazao da je "Hrvatskoj BiH veoma važna".

"BiH nam je važna. Ona nam je prioritet u vanjskoj politici", kazao je Plenković.

Takođe osrvnuo se na pitanje izgradnje Pelješkog mosta.

"Pelješki most će rasteretiti Neum turističke gužve. To je dobar projekat koji će dati boljitak i Hrvatskoj i BiH. I samo da kažem da je visok 55, dok je onaj Šangaju 35 metara", kaže Plenković.

