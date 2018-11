Plenković: Savjet EU za spoljne poslove u ponedjeljak analizira izbore u BiH

ZAGREB - Na Savjetu Evropske unije za spoljne poslove u ponedjeljak će se detaljno analizirati opšti izbori održani u BiH u oktobru kako bi se pokušao riješiti problem "marginalizacije" bosanskohercegovačkih Hrvata i njihova stavljanja u "podređeni položaj", najavio je u srijedu hrvatski premijer Andrej Plenković u Hrvatskom saboru.

Plenković je u Saboru predstavio izvještaj o zadnja četiri sastanka Savjeta Evrope, dva formalna koji su održani krajem juna i sredinom oktobra, te dva neformalna - jedan u Sofiji u maju i jedan u Salcburgu sredinom septembra.

Plenković je izrazio zadovoljstvo načinom na koji su primljena njegova stajališta o BiH i položaju hrvatskog naroda, koja je iznio na samitu EU u Briselu u oktobru, nakon održanih opštih izbora u BiH.

Podnoseći izvještaj u Saboru hrvatski premijer je rekao da su Bošnjaci preglasali malobrojnije Hrvate i izabrali hrvatskog člana u tročlano Predsjedništvo čime se, kako je istakao, hrvatski narod u BiH marginalizuje i stavlja u podređeni položaj.

"Ono što smo uspjeli i što je ključni nastavak te rasprave da će se na nivou Vijeća za vanjske poslove, na kojem će u ponedjeljak u ime Hrvatske govoriti potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, vrlo detaljno pristupiti analizi općih izbora u BiH, razmotriti što i kako članice EU i Unija kao takva mogu učiniti u dijalogu s institucijama BiH i političkim strankama da se taj problem, koji je objektivno vrlo neugodnog karaktera za jednakopravnost Hrvata u BiH, nastoji riješiti", rekao je Plenković.

On je istakao da to nije nikakvo miješanje u poslove druge države nego da je to legitimno zalaganje za poštovanje Dejtonskog sporazuma čiji je Hrvatska potpisnik te legitimna briga o Hrvatima kao konstitutivnom narodu u susjednoj BiH.