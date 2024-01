Plenković komentarisao izbjegavanje susreta s Komšićem

SARAJEVO - Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, je prokomentarisao zašto je jutros odbio da se susretne s članovima Predsjedništva BiH kada je u Sarajevo došla delegacija u kojoj je osim njega bila Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, i Mark Rute, premijer Nizozemske.

Rekao je da on i Vlada i druge institucije Hrvatske nemaju ništa protiv Željka Komšića, hrvatskog člana Predsjedništva, ali da smatraju da on nije izabran voljom hrvatskog naroda.

"Moj potez nikako nije bio usmjeren ka tome da iskažem nepoštovanje instituciji Predsjedništva, dapače, zajvaljujući na insistiranju Hrvatske tim EU je danas u Sarajevu, ne slučajno u ovom sastavu i ne slučajno ovako rano. On se odnosi na jedan problem koji postoji u BiH od 2006, on se ponovio 2010. a onda i 2018. i 2022. a odnosi se na izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH. G. Komšić biran je ne većinskom voljom hrvatskog naroda u BiH nego glasovima drugih naroda. Mi kao Hrvatska vlada, a ja sam već osmu godinu njen premijer jako smo protiv toga ne zato što imamo nešto protiv g. Komšića i Predsjedništva nego zato što principijelno smatramo da je važno da se ravnoptavnost očituje i u izbornom procesu. On je za Hrvatsku vladu i sve druge institucije Hrvatske član Predsjedništva ali bez legitimiteta većinske volje hrvatskog naroda u BiH", rekao je on.

Plenković je komentarisao neke napise u bh. medijima da se ipak sastajao s Komšićem van Hrvatske, što je on potvrdio, ali je dodao da ga je uprkos tome Komšić upoređivao s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

