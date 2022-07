Plenković nezadovoljan odlukom Šmita: Zgrožen sam izjavama Izetbegovića

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je paket izmjena Izbornog zakona u BiH Kristijana Šmita ispod očekivanja i nedovoljan.

On je osudio je izjave s protesta u Sarajevu, a za izjavu Bakira Izetbegovića o prebrojavanju kazao je da ga je zgrozila.

Govoreći o Izbornom zakonu u BiH kazao je da je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg Republika Srpska ne priznaje, odlučio dotaknuti samo dio paketa koji se odnosi samo na integritet izbornog procesa, prenosi HRT.

"To je po mom sudu daleko ispod očekivanja i nedovoljno. Nakon neuspjelih pregovora koji su se vodili slijedom sporazuma u Mostaru prije dvije i pol godine, nastojale su političke stranke, prije svega, Bošnjaka i Hrvata, na razini Federacije, postići neki dogovor. Sami nisu uspjeli, osim dogovora o izborima u gradu Mostaru. Međutim dogovor o izbornoj i ustavnoj reformi na središnjoj razini vlasti, osobito na razini Federacije, nije postignut", dodao je Plenković.

Podsjetio je da su tu nastojali pomoći EU i SAD, ali nije bilo rezultat. Potom je i predsjednik Evropskog savjeta nastojao pokrenuti određene procese da bi se prekinule tenzije.

Međutim, kaže Plenković, "bilo je očito da predstavnici bošnjačkih političkih stranaka, prije svega SDA, nisu htjeli postići dogovor s predstavnicima političkih stranaka Hrvata o reformi izbornog zakona i ustavnoj reformi".

"Njima odgovara status quo i izborni sustav u kojem će hrvatski narod u BiH i hrvatske političke stranke biti minorizirani, marginalizirani, preglasani i u svakom slučaju i dalje u neravnopravnom položaju, i to ne samo kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH, gdje je Komšić odradio tri mandata, po nama kao nelegitimni hrvatski predstavnik, jer za njega uglavnom glasuju Bošnjaci", istakao je Plenković.

"Ono što je još gore su prosvjedi koji su bili organizirani u Sarajevu. Organizirale su ih bošnjačke političke stranke. Na njima smo vidjeli teške uvrede, pa čak i prijetnje prema visokom predstavniku gospodinu Šmitu. To je, siguran sam, donekle utjecalo na njegovo rezoniranje. Vidjeli smo u medijima da je on imao namjeru mijenjati Izborni zakon. Imao je i još niz važnih političkih tema koje bi unaprijedile ustavni i zborni ustroj BiH, međutim u ovoj fazi on to nije učinio", kazao je.

Plenković je istakao da je Šmit ostavio još nekoliko sedmica političkim akterima u BiH da se sami dogovore.

"Nemam nekih velikih očekivanja i iluzija da će se oni sada u ljetnim mjesecima, nakon dvije godine propuštenih dogovora, sjesti i dogovarati, a posebno nakon niza agresivnih izjava, pa nekih čak i pozivanjem na prebrojavanje. Kad se netko prebrojava onda se priprema za neki sukob. To je izjava gospodina Izetbegovića, koja me zgrozila i koju osuđujem. Mislim da je to izvan svih okvira", istaknuo je Plenković.