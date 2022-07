Plenković o izjavi Izetbegovića: To je priprema za rat

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je osudio izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je na stranačkom skupu govorio o "prebrojavanju" oružanih snaga i nabavci dronova, ocenjući je kao "katastrofalnu" i da se ne može drugačije protumačiti nego kao priprema za rat.

"Ne zvecka se oružjem, ali koristi se retorika koja je apsolutno neprihvatljiva", naglasio je Planković, koji smatra da takve izjave vode nepovjerenju, udaljavanju i destabilizaciji, prenijela je Hina.

Planković je rekao da je "smiješno" da ga predsjednik Zoran Milanović poziva na sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer on svojim izjavama kojima "vrijeđa one koji bi trebali pomoći", sabotira sve što Vlada radi za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

Milanović je prethodno pozvao Plenkovića na sazivanje sjednice Vijeća zbog događanja u Bosni i Hercegovini.

Premijer je odgovorio kako je predsjednik dvadesetak puta izvrijeđao visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita kojeg Republika Srpska ne priznaje, "pola susjednih zemalja" i veliki broj zemalja međunarodne zajednice koji su partneri Hrvatske.

"Rezultati takve politike, gdje vrijeđate one koji bi vam trebali pomoci da zaštite Hrvate u BiH sigurno su sjajni", sarkastičan je bio Plenković.

"Sve što smo mi radili, on je svojim izjavama minirao. Ako nas misli zvati da se bavimo spoljnom politikom kako on to radi, bojim se da ne bi bilo ni evra, ni šengena, ni OECD-a", dodao je Plenković.

Ponovio je kako su Šmitove odluke o tehničkim izmenama izbornog zakona "nedovoljne" i da "nije dobro" što je odustao od ranije najavljenog paketa koji bi Hrvatima u BiH omogućio postizbornu ravnopravnost.