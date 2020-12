Plenković podržao HDZ BiH i Marija Kordića, nosioca liste za Mostar

MOSTAR - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas se obratio javnosti i dao punu podršku HDZ-u BiH i doktoru Mariju Kordiću, nosiocu liste te stranke za Gradsku izbornu jedinicu Mostar.

"Uoči izbora u nedjelju, kada Mostarci biraju novo gradsko vijeće, želim kazati kako je to dobro za demokratski legitimitet novih odbornika, dobro za budućnost Mostara, multikulturnog grada, važnog grada u BiH, političkog, privrednog, naučnog, kulturnog i sportskog sjedišta", rekao je Plenković.

"Želim da ovi izbori proteknu u najboljem redu i da zaokruže lokalne izbore u BiH. Kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice ovim putem želim uputiti podršku našoj sestrinskoj stranci HDZ-u BiH, koja na ovim izborima ide sa kandidatom doktorom Mariom Kordićem. Njemu, njegovim kolegama, kandidatima i kandidatkinjama, želim dati punu podršku", izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.