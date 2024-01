Pljušte optužbe zbog svojatanja Starog mosta

MOSTAR, BRISEL - Najava EU parlamentarke Željane Zovko da će u Briselu mostarski Stari most biti predstavljen kao hrvatsko nasljeđe uzburkala je duhove i izazvala tenzije, na način da su joj odbrusili brojni zvaničnici iz FBiH poručujući joj, između ostalog, da je njena logika bizarna, a namjera drska.

Zovko je uoči predstavljanja navela da će početi "predavanjem pročelnika splitskog Konzervatorskog odjela Radoslava Bužančića i talijanskog brigadnog generala Giuseppea Morabita o povijesnom značaju i strateškoj važnosti baštine pod zaštitom UNESCO-a u Hrvatskoj i BiH uoči 20. obljetnice otvaranja obnovljenog Starog mosta u Mostaru".

Kao najavu ovog događaja objavljen je i plakat s nazivom "Nasljeđe hrvatske baštine na UNESCO-ovoj listi", a na kojem se nalazi i Stari most u Mostaru.

Ekspresno je odreagovala SDA, odakle su naveli da je u pitanju nevjerovatna drskost i uvreda razuma svakog normalnog čovjeka.

"Bizarna logika Željane Zovko je očigledna: ako vam nismo uništili most, onda ćemo ga prisvojiti! To što sljedbenica UZP-ovske politike odgovorne za rušenje Starog mosta u Mostaru danas isti taj obnovljeni most promovira kao 'hrvatsko kulturno nasljeđe', na jasan način potcrtava odnos dijela hrvatske politike prema BiH, njenim vrijednostima i kulturno-historijskom nasljeđu", naveli su iz SDA, te dodali da Zovko nikakvim izložbama ne može oteti Stari most Mostarcima i građanima BiH.

Sanel Kajan, zastupnik DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ono što je Zovko najavila, okarakterisao je sramotnim.

"Smatram da je to apsolutno neprihvatljivo i apsolutno netačno. Pitam, hoće li Zovko govoriti o tridesetogodišnjici rušenja mosta koje je obilježeno prije dva mjeseca? Siguran sam da neće. Godinama uporno ignorišu dan kada je srušen most. Sreća, ima i onih koji se razlikuju od mišljenja HDZ-a. Snimci dostupni javnosti govore ko je srušio Stari most", rekao je Kajan.

Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević je ono što je Zovko navela okarakterisao kao "sramotnu i glupu provokaciju". Most je, kako je naveo, svjetska kulturna baština iz BiH, a nikakva hrvatska baština.

"Za taj projekat sam uložio mnogo napora kao gradonačelnik da pridobijem kao partnere Svjetsku banku i UNESCO, više država donatora, kao i Hrvatsku na čelu sa premijerom Račanom, koji nam je dao punu podršku. Bilo je to u vrijeme kada su jedina 'kulturna' baština koju su imali Hrvati u tom vremenu u mom gradu, bili koncentracioni logori za sugrađane, ubijanja nevinih ljudi, silovanja, razaranja grada uključujući i rušenje Starog mosta, čak ekskluzivno snimljeno kamerama Hrvatske vojske", naveo je Oručević.

Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara, naveo je da je "Stari most u Mostaru bosanskohercegovačko kulturno i povijesno nasljeđe, koje čini dio svjetskog spomenutog nasljeđa i takvo bi bilo korektno od hrvatske europarlamentarke Zovko da se i predstavi". Kako je istakao, Željana Zovko nema nikakvo pravo predstavljati Stari most u Mostaru kao dio hrvatskog nasljeđa.

Takođe, kako je naveo, postoje istorijske činjenice i dokazi - ko je Stari most izgradio, ko ga je srušio, te ko ga je obnovio i sačuvao.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.