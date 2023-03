Počela rasprava o kriminalizaciji klevete i uvrede

BANJALUKA - Narodna skupština RS počela je raspravu o kriminalizaciji klevete i uvrede, a u uvodu je predloženo od strane Zakonodavnog odbora da se provede dvomjesečna javna rasprava prije konačnog prijedloga koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

U uvodu je Miloš Bukejlović, ministar pravde RS, rekao da će ovim zakonom, pored kriminalizacije klevete i uvrede, biti regulisane i druge oblasti, poput uvrede suda, krađe struje, kažnjavanje neovlaštenog objavljivanja fotografija ili video zapisa bez odobrenja, i druga djela.

Dragomir Vasić, poslanik SDS-a, je ispred Kluba SDS-a počeo raspravu u kojoj tvrdi da bi usvajanje ovakvog zakona dovelo do velike pravne nesigurnosti i kolizije s drugim pravnim normama koje već postoje u sistemu.

Vasić je rekao da je problem što je sve detalje oko ovog zakona u javnost i prije stavljanja u proceduru iznio Milorad Dodik, predsjednik RS, čime je, kako tvrdi, Vlada izgubila pravo prvog poteza.

Rekao je da postoji opravdano nepovjerenje javnosti prema pravosuđu, te da bi sudije i tužioci mogli imati preširoko postavljena ovlaštenja, što bi moglo dovesti do povrede građanskih prava.

Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a, je rekao da mediji ne bi trebalo da budu nezadovoljni ovim zakonom jer on pruža mogućnost izuzimanja medija od primjene odredbi ovog zakona.

On je istakao da bi trebalo donijeti zakon o medijima, u kojem bi se uradio medijski prostor i definisala prava i obaveze medija u RS.

Osvrćući se na Vasićeve primjedbe da je ovaj zakon u koliziji s drugim zakonima koji se bave ovom oblasti Mazalica je mišljenja da se kroz sudsku praksu može povući razlika između onog šta je povreda javnog reda i mira i onog što se navodi u ovom zakonu.

Mladen Ilić, poslanik SNSD-a, je rekao da on ne vidi problem u tome da poslanici i nosioci javnih funkcija budu izloženi pritisku javnosti, poput najave novinara da će biti objavljena imena svih poslanika koji su izglasali ovaj zakon.

Rekao je da će biti provedena detaljna javna rasprava, i dodao da se ne radi o zakonu o kriminalizaciji klevete, nego o zakonu o istini.

"Svako ko govori istinu ne treba da se plaši ovog zakona", rekao je on i dodao da su kazne sada niske za one za koje se utvrdi da su izrekli neku klevetu.

Pozvao je sve, uključujući i medije, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dodao da ovo što je predloženo nije konačna verzija.

Srđan Todorović, ispred SP-a, je rekao da je loše što se sve svelo na zakon koji će tretirati novinare, i dodao da je to mnogo širi propis koji treba da tretira javni prostor.

"Nažalost, sada javni prostor uređuje ko hoće mi mi moramo to regulisati", rekao je on i dodao da se slaže da političari treba da budu podložni kritici, ali da javnost mora da bude kvalifikovana da o tome govori.

On je istakao da postoje brojni primjeri koji pokazuju kako su lica i njihove porodice bile ugrožene zbog iznošenja neistina o njima. Istakao je da SP podržava ovaj propis u nacrtu i dodao da se slaže da postoje neke stvari koje su iznosili mediji koje treba drugačije regulisati.

I on smatra da su kazne preniske, i dodaje da niske kazne dovode do ugrožavanja porodica od strane lica koja iznose klevete i neistinite informacije.

Rekao je da je neprihvatljivo da neko ko ima dovoljno novca može da priušti plati niske kazne to čini bez straha, i dodao da je potrebno uzeti u obzir i zabrinutost medija.

Rekao je da je zabrinutost međunarodne zajednice neopravdana, jer ističe da nekažnjeno vrijeđanje takođe nije evropska vrijednost.

Todorović je rekao da mora biti izmijenjeno sve ono što nije precizno definisano, i dodao da od predlagača očekuje da razmotri sve primjedbe međunarodne zajednice i medija.

Igor Crnadak, poslanik PDP-a, je rekao da je ovaj zakon ne samo loš za medije, nego za svakog čovjeka jer se, kako je rekao, radi o rigidnom zakonu s drakonskim kaznama i pravosuđem potpuno poklopljenim od strane vladajuće koalicije. On se, kao i Zagorka Grahovac iz Liste za pravdu i red, osvrnuo na odredbe zakona o tome da se uvreda oko iznošenja ličnih i porodičnih stvari ne dokazuje.

„Nemojte govoriti neistinu. Dajte da narod zna šta piše u zakonu a piše da se istinitost ili neistinitost ovih navoda ne dokazuju“, rekao je Crnadak.

Đorđe Vučinić, poslanik liste Za pravdu i red, je rekao da se ovim zakonom uvodi verbalni delikt, koji je postojao u zakonu bivše SFRJ, i ustvrdio da je on u koliziji s Ustavom RS koji jamči pravo i slobodu izražavanja, kao i slobodu štampe.

On je rekao da je u RS „izvor prava tviter nalog Dodika“, jer je, kako tvrdi, zakon najavio Dodik na tviteru a predlagač ga nakon toga na brzinu sastavio.

“Nažalost, sudska praksa će sutra definisati šta je uvreda a šta nije”, rekao je on i dodao da je u Zakonu o javnom redu i miru ovo djelo definisano kao prekršaj koji se kažnjava s maksimalnom kaznom od 800 maraka. On je rekao da se ovaj zakon donosi da vladajuća većina izvrši pritisak na one koji ih kritikuju. Iako ne postoji zatvorska kazna, Vučinić tvrdi da onaj ko ne može platiti kaznu mora ići u zatvor.

Podsjećanja radi, Savjet Evrope je jutros izdao upozorenje zbog stavljanja ovakvog zakona na dnevni red jer tvrdi da bi on ograničio pravo na slobodu izražavanja.