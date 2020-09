Počela sjednica Kolegija SDA, raspravljaće se o ostavci Čampare

U Centrali SDA upravo je počela sjednica Kolegija stranke, na kojoj će se raspravljati o ostavci Aljoše Čampare, koji je bio član Predsjedništva ove stranke i koji je dao ostavku na tu funkciju.

Inače, Čampara je trenutno na funkciji minsitra unutrašnjih poslova FBiH, poslanik je u Skupštini KS i delegat u Domu naroda FBiH.

Safet Softić, član Kolegija SDA i potpredsjednik SDA kazao je danas novinarima da ne bi komentarisao ostavku Aljoše Čampare jer je ostavka individualni čin svakog pojedinca.

"Čampara je to uradio zbog svojih razloga. Ono što mogu komentirati je to da ostavka nije podnesena na članstvo u stranci, nego na funkcije u stranci. I drugo što mi je važno u toj stvari, ostavka nije neopoziva. Pretpostavljam da gospodin Čampara ovom ostavkom želi da ishodi rasprave o određenim pitanjima do kojih je njemu stalo, tako da ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati“, rekao je Softić, upitan da prokomentariše ostavku Aljoše Čampare.

Na pitanje kako komentariše optužbe o korupciji u stranci, Softić je rekao da takve optužbe odbacuje.

"To su stvari koje apsulutno ne stoje. Svaka stranka ima probleme, između ostalog i sa ovim zlom, ali ne mislim da je to što se tiče SDA u toj mjeri prisutno i da se stranka ne bori protiv toga", kaže Softić.

Upitan da li će Kolegij sada razgovarati o tome, Softić je rekao da hoće.

Na pitanje da li je Čamapra pozvan na Kolegij, Softić je rekao da nije pozvan jer nije član Kolegija, ali da pretpostalvja da će doći na sjednicu Predsjedništva i Glavnog odbora da obrazloži svoju ostavku.

"Ponovo kažem ostavka nije neopoziva i pretpostavljam da će se o njoj voditi rasprava i da će se glasati o njoj“, rekao je Softić.

Kazao je da će se SDA potruditi da sačuva svakog čovjeka u stranci, ali je ponovio da je ostavka personalni čin i da svako odlučuje kako misli da treba.

Rekao je da nema najavu oko sjednice Predsjendištva SDA, ali da će na sjednici Kolegija i o tome razgovarati.