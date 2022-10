Počelo suđenje za Dobrovoljačku

​SARAJEVO - Ejup Ganić prvooptuženi, te ostali optuženi u slučaju Dobrovoljačka, u pratnji svojih advokata stigli su danas u Sud Bosne i Hercegovine, nakon čega je počeo sudski postupak.

Optužnica u ovom predmetu podignuta je u drugoj polovini aprila, a Ganić te ostalih devet optuženih u ovom predmetu na ročištu održanom 12. jula u Sudu BiH se izjasnili da nisu krivi.

Osim Ejupa Ganića, tadašnjeg člana Predsjedništva RBiH,optuženi u ovom predmetu su još Zaim Backović, nekadašnji člana Operativnog štaba Teritorijalne odbrane RBiH, Hasan Efendić, komandanta Republičkog štaba TO BiH, Hamid Bahta, komandant Opštinskog štaba TO Stari grad Sarajevo, te Fikret Muslimović, načelnika bezbjednosti u Republičkom štabu TO BiH.

Na listi optuženih je i Jusuf Pušina, nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik Štaba MUP-a RBiH, zatim Bakir Alispahić, načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH, Enes Bezdrob, načelnik SJB Stari grad, Ismet Dahić, komandir Policijske stanice Stari grad Sarajevo i Mahir Žiško, načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Početak suđenja je odgađan dva puta, 19. oktobar i 21. septembra. Prvi put je otkazan zbog obaveza postupajućeg tužioca, a drugi zbog suspenzije jednog člana sudskog vijeća.

Optuženi se terete zbog dešavanja 3. maj 1992. godine, kada je u Sarajevu napadnuta kolona bivše JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Tužilac Mladen Vukojičić je prilikom čitanja optužnice naveo da su optuženi mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, da su propustili spriječiti njihova mučenja kao i ubistva i ranjavanje civila te da su pomagali učiniocima nakon krivičnog djela.