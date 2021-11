Počeo sastanak Varheljija i Zatlera sa liderima SNSD, HDZ i SDA

​SARAJEVO - U Sarajevu je počeo sastanak komesara EU za proširenje Olivera Varheljija i šefa Delegacije EU u BiH Johana Zatlera sa predsjednicima SNSD-a Miloradom Dodikom, HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem.

Sastanak se održava u rezidenciji šefa Delegacije EU u BiH, a lideri stranaka prije ulaska u rezidenciju nisu davali izjave novinarima.

Dodik je nakon današnjeg sastanka najviših predstavnika Republike Srpske sa Varheljijem u Banjaluci najavio da će ovo biti prilika da se razgovara o svim altuelnim temama.

"Cijenimo dolazak komesara (Varheljija) i spremni smo kada se pitanja bitna za nas riješe da radimo na impelemntaciji, kako to u EU zovu investicionog paketa, koji podrazumijeva izgradnju auto-puta od Johovca do Vukosavlja kojeg treba finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), ali i da se u to uključi i jedan nivo donacija EU iz tog paketa", rekao je Dodik.