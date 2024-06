Počinje prijava kandidata za lokalne izbore u BiH: "Vojislav Šešelj" ne može na birališta

SARAJEVO – Danas počinje proces podnošenja kandidatskih listi za lokalne izbore u BiH koji će biti održani 6. oktobra ove godine i svi koji namjeravaju da se njihovo ime nađe na glasačkim listićima, to će morati uraditi do 8. jula do 16 časova.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da će na ldokalnim izborima 2024. učestvovati 300 političkih subjekata što, kako je rekla predsjednica Irena Hadžiabdić, predstavlja smanjenje broja u odnosu na prethodne godine.

"Na izborima 2020. godine bilo 574, u 2016. godini 451, a 2012. godine 383 politička subjekta", kazala je Hadžiabdićeva.

Kada su u pitanju ovi izbori, CIK je zaprimila 122 prijave političkih stranaka od kojih je 117 ovjereno, a zaprimljeno je i 238 prijava za ovjeru nezavisnih kandidata od kojih je ovjereno 146, te 43 predstavnika nacionalnih manjina.

Navela je da su neke stranke i nezavisni kandidati odlučili da na izborima učestvuju kao koalicije.

"Na ovim izborima učestvuju 113 političkih stranaka, 76 nezavisnih kandidata, 43 nezavisna kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 59 koalicija i 9 nezavisnih listi kandidata", rekla je ona.

Pored toga, CIK je odbio prijavu za 55 stranaka, uključujući i SDS.

"10 stranaka je uložilo žalbujer su odbijeni Predmet SDS, kao što znate stranka nije podnijela broj računa za finansiranje izborne kampanje", navela je Hadžiabdićeva.

Još jedna interesantna stvar tokom ovjere političkih subjekata za izbore, dogodila se i po pitanju Srpske radikalne stranke - dr. Vojislav Šešelj.

Naime, CIK BiH je naložio da se uklone nedostaci koji su se ticali imena stranke, a to je da se iz naziva izbriše ime Vojislava Šešelja.

"Prihvatili su zahtjev pa će na lokalnim izborima nastupiti kao SRS – Srpska radikalna stranka", rekla je predsjednica CIK-a.

Pored navedenog, Hadžiabdićeva je pojasnila da je CIK do 24. juna zaprimio 37 prigovora za izbore, od čega se 15 odnosi na preuranjenu kampanju, 18 na zloupotrebu javnih resursa, dvije na plaćenu izbornu kampanju, jedna na govor mržnje i jedna na rad općinske komisije.

"U obuci predsjednika i zamjenika predsjednka biračkih odbora učestvuje više od 300 instruktora koji su izabrani putem javnog oglasa, a u toku je i javni konkurs za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora koji je otvoren do 28. juna. Do sada se prijavilo 7.600 kandidata", rekla je Hadžiabdićeva.

