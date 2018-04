Počinje žalbeni pretres Radovanu Karadžiću

HAG - Žalbeni pretres u predmetu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića počeće danas pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, koji je naslijedio Haški tribunal.

Žalbeni pretres, koji će trajati dva dana, počeće uvodnom riječju predsjedavajućeg sudije u tom predmetu Teodora Merona, nakon čega će Karadžić i tužilaštvo iznijeti usmene argumente o žalbi, saopšteno je iz Haga.

Radovan Karadžić uložio je u decembru 2016. godine žalbu Haškom tribunalu na presudu, kojom je osuđen na 40 godina zatvora "zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u BiH 1992-1995. godine".

Odbrana se nada da će uspjeti da dokaže nepostojanje veze Karadžića sa dešavanjima u Srebrenici, što bi, kako ocjenjuju, uticalo na visinu presude.

Član Karadžićevog tima odbrane advokat Goran Petronijević ističe za Srnu da će na ovom pretresu usmeno biti prezentovani stavovi odbrane i tužilaštva o međusobnim žalbama i odgovorima.

On je napomenuo da će poslije ovog žalbenog pretresa uslijediti samo statusne konferencije sve do izricanja konačne presude, što bi, prema predviđanjima odbrane, moglo uslijediti do kraja godine.

Karadžić je osuđen u martu 2016. godine.