Podcast "Pogledi": Različitost treba da povezuje i gradi budućnost

U novoj epizodi podcasta "Pogledi" o suživotu i jedinstvu u Bosni i Hercegovini govoriće naši gosti Fikret efendija Čelenka, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prnjavor, i Orel Zakaljuk, paroh Ukrajinske grko-katoličke crkve u Prnjavoru.

Upravo je taj grad dom za 16 različitih etničkih grupa, tri konstitutivna naroda i 13 nacionalnih manjina, a svi žive u miru i slozi.

U samo nekoliko kilometara nalazi se pet različitih vjerskih objekata i baš kako Andrić kaže u svom djelu "Na Drini ćuprija" kada opisuje pravo prijateljstvo: "Paze se kao pop i hodža", tako i zvuk ezana u Maloj Evropi ne smeta zvuku zvona.

Da je Prnjavor zaista grad mira i suživota, potvrđuje paroh Orel Zakaljuk.

"U Prnjavoru se zaista lijepo i u miru živi, a to je upravo zbog mnoštva nacionalnosti, zbog čega našu sredinu i zovu Mala Evropa. Svi živimo jednako i ne stavlja se puno naglasak na to kome narodu i narodnosti neko pripada. Često se kaže da se u Prnjavoru dijelimo na dobre ljude, dobre komšije, dobre prijatelje, i to je nešto što nas povezuje i daje mogućnost da gradimo našu budućnost. Prnjavor je divan i prekrasan primjer koji treba da bude, a nadam se da će biti i neka misao vodilja i za druge gradove i mjesta, kako u BiH, tako i šire", priča Zakaljuk.

Već više od dvije decenije Fikret ef. Čelenka živi i radi u Prnjavoru i ističe da je Prnjavor zaista izuzetak i primjer pozitivnog života:

"Volio bih kada bi Prnjavor postao pravilo, odnosno primjer svim drugim lokalnim zajednicama i sredinama na području BiH da imamo više poštovanja jedni prema drugima, da više živimo zajedno i zajedno doprinosimo lokalnoj zajednici, našim vjernicima, pripadnicima, članovima.

Mi, sveštenici i imami, trudimo se da budemo pozitivan primjer u tome i nadamo se da će u periodu koji je pred nama Prnjavor i da postane primjer i uzor drugim zajednicama i sredinama na području BiH", kaže Čelenka.

Da li se pozitivna slika i primjer iz Prnjavora može reflektovati i na ostale sredine u BiH, kao i šta o tome misle naši gosti, saznajte u novoj epizodi podcasta "Pogledi" koji vodi novinar Adnan Selimović.