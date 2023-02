Podijeljena "osmorka" vraća SDA u igru

SARAJEVO - Nakon problema, pa i raspada "osmorke", sve izvjesnije je da će u novu Vladu Federacije BiH ući i SDA, koja, kako stvari sada stoje, SDP-u, NiP-u i Našoj stranci neće dati zeleno svjetlo za formiranje izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Suština je u tome da SDA koji ima 13 delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH, i koja će vjerovatno dobiti potpredsjednika FBiH, neće dati svoj potpis za izbor nove Vlade FBiH. Da bi bio imenovan mandatar, neophodno je da svoj potpis daju predsjednik i dva potpredsjednika FBiH.

Da stvari neće ići glatko kako je planirano, rekao je i Nermin Nikšić, lider SDP-a, naglašavajući da više nije siguran da li će biti premijer te da će krenuti u sakupljanje potpisa kako bi vidio koliko ima glasova. Takođe, naglasio je i da "osmorka" više ne postoji.

"'Osmorka' više nije sigurno. Kako će se to tretirati i šta, vidjet ćemo. Možemo govoriti o neka dva bloka - blok koji čine 'trojka' i BiH Inicijativa Fuad Kasumović i blok NES, SBiH sa PDA", rekao je Nikšić, a prenose federalni mediji.

Na određen način Nikšić priziva i intervenciju Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, naglašavajući da SDA otvoreno najavljuje da neće dati potpis za izbor nove Vlade FBiH s obzirom na to da će njihov kandidat Refik Lendo vjerovatno biti izabran za potpredsjednika FBiH.

"Za Šmita bi bilo puno lakše da se dogovorimo ili da predsjednik i potpredsjednik FBiH, nakon što se demonstrira većina, dodijeli taj mandat. Ali imamo vrlo jasne najave da to neće tako biti. Očekujem da će bilo koje od rješenja morati doći uz intervenciju Šmita", rekao je Nikšić koji je još ranije u dogovoru "osmorke" sa HDZ-om istaknut kao mandatar za sastav Vlade FBiH.

Inače, formiranje Vlade FBiH zakomplikovalo se nakon problema u strankama "osmorke", i nakon što je SDP rekao da za pokret "Za nove generacije" više nema mjesta u toj koaliciji, a ulje na vatru dolio je i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, koji je rekao da vode razgovore sa SDA, te da bi proces formiranja, odnosno obrisi nove Vlade mogli biti poznati za desetak dana.

"Čini mi se da će, ipak, federalna Vlada u narednih desetak dana dobiti svoj obris i okvire i da ćemo imenovati predsjednika Vlade. Ja bih rekao da nikako neće iz drugog mjeseca izaći puna Vlada, uz puni saziv Vlade u svom imenovanju. To je sad pokazivanje jedne političke mudrosti stranaka koje su se okupile to da uradimo. Treba biti ozbiljan i ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti, već možda do kraja iduće sedmice", rekao je Čović.

Elmedin Konaković, lider NiP-a, rekao je da postoje turbulencije te da je to posljedica toga što SDP kao najveća stranka koalicije nije dobila mjesto u Domu naroda Parlamentrane skupštine BiH.

"Posljedica toga jeste da je na lokalnom nivou došlo do zastoja. To ne ugrožava većinu koja je formirana i koja će potpisima predložiti Nikšića za premijera Federacije BiH", rekao je Konaković dodajući da oni ne pregovaraju sa SDA te da će Vlada Federacije BiH biti vrlo brzo formirana.

Zanimljivo je da su ranije i u HDZ-u i u strankama "osmorke" tvrdili da je formiranje Vlade FBiH gotova stvar, odnosno da SDA neće biti dio nove izvršne vlasti, međutim kako vrijeme odmiče, stvari se mijenjaju.

Još ranije Bakir Izetbegović, lider SDA, jasno je rekao da ova stranka nije odustala od formiranja Vlade FBiH istovremeno naglašavajući da se bez njih i DF-a ta Vlada ne može formirati.

"Sama SDA je dobila više glasova nego sve tri stranke 'trojke' (SDP, NiP, Naša stranka) zajedno. 'Trojka' bez pomoći HDZ-a i SNSD-a nema nikakvu snagu u federalnom Domu naroda, a nastupa samouvjereno kao da su oni pobjednici. Može se nastaviti sa djetinjastim insistiranjem da se pobjedničke stranke na vlastitu štetu povuku i omoguće 'trojci' da sa HDZ-om napravi federalnu strukturu vlasti onako servilno kako su napravili Savjet ministara sa HDZ-om i SNSD-om, ali svima je jasno da od toga nema ništa", rekao je nedavno Izetbegović.

I Edin Ramić, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i ministar raseljenih osoba i izbjeglica, juče je rekao da postoje dva načina na koja se može formirati Vlada FBiH.

"Novu Vladu FBiH možemo formirati dogovorom SDA/SDP/HDZ ili nastaviti raditi u postojećem sazivu sa novim rukovodstvom FBiH. I sad to neko iz 'osmorke' (čitaj SDP) treba objasniti, prije svega ovima iz NiP-a i NS, teško, ali nije i nemoguće", napisao je Ramić na svom Facebook profilu.