Podijeljeno mišljenje o Deklaraciji kojom se utvrđuje trasa puta Beograd - Sarajevo

SARAJEVO - Nastavljena je rasprava o Deklaraciji Mladena Bosića (SDS) o kriterijumima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva.

Borislav Bojić (SDS) smatra da ova deklaracija ima opravdanje i da ovo neće naštetiti Bošnjacima i da dio Tuzle bude spojen sa Beogradom, jer taj dio prednjači kada je u pitanju razmjena roba sa Srbijom.

Senad Šepić (Nezavisni blok), ističe da pitanje izgradnje infrastrukture zaslužuje veliku pažnju, i rekao da će podržati ovu deklaraciju, jer ona podrazumijeva uključivanje navećeg broja stanovnika na ovu cestu.

Nikola Špirić (SNSD), smatra da Deklaracija kao dokument nije obavezujuća, ali da treba raspravljati o povezivanju.

„Da je riječ o Deklaraciji o infrastrukturnom povezivanju, ja bih je podržao, a ja ću predložiti da se resorna ministarstva upoznaju sa stavovima poslanika. I molio bih predlagača da razmisli o tome“, rekao je Špirić.

Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg i predlagač Deklaracije, rekao je da se slaže da ona bude poslana svim ministrima i svim zainteresovanim, te da je ova deklaracija treblao da izazove razmišljanje o argumentima, i da ovo skrene s politike.

„Ovo se ne tiče samo autoputa, nego svih drugih javnih investicija“, rekao je Bosić.

Nikola Špirić (SNSD) odgovorio je da je on želio da se izbjegnu podjele i određivanje za neku trasu, a da je on želio da poslanici to izbjegnu.

„Problem BiH je što smo u svemu površni. Ovdje struka treba dati stav, a ne politika, gdje vam je stav struke“, pitao je Špirić.

Denis Bećirović (SDPBiH) rekao je da je rasprava o ovom pitanju kao i Deklaracija ukazala da postoji puni smisao i opravdanost zašto je ova tema otvorena i zašto joj je s pravom poklonjena velika pažnja.

„Bitno je da pokušamo objektivne, stručne i naučne kriterije da stavimo iznad političkih, i ako to bude tako, mislim da smo na dobrom putu. Ova trasa jeste najveći potencijal, i trasa bi dobila dodatno na težini. U kontekst trebamo staviti i Luku Brčko, posebno u svjetlu koridora Vc. Tu gravitira između 35 ukupnog stanovništva BiH koji su povezani sa ovom trasom. Odavde bi trebalo da ode odluka da ovdje nema nikakvih podjela“, rekao je Bećirović.

Dodao je da svakako treba nastaviti aktivnost da se glavni grad poveže sa istočnom Bosnom, sa Goraždem, Fočom.

Milica Marković (SNSD) reagovala je na istup Bećirovića, kazavši da nije tačno da su građani Bijeljine saglasni da trasa ide preko Bijeljine, te da su se njoj javljali građani koji kažu da će građani Semberije i Bijeljine imati najmanje koristi.

Dodala je da je zanimljivo da su identični prijedlozi Bosića i SDA, te da poslanik iz RS ne poštuje stav Vlade RS.

Sadik Ahmetović (Nezavisni blok) konstatovao je da je besmisleno da poslanici danas razmatraju akcize, jer se SDA i SNSD ne mogu dogovoriti kuda će graditi autoputeve.

Miroslav Milovanović (SNSD), kazao je da postoji Ustav BiH u kojem je sve definisano i on se bavi nadležnostima, te je dodao da je od Bosića očekivao da brani Ustav, jer ga je smatrao političarem koji poštuje Ustav i institucije RS.

„Ovo je isključivo nadležnost entiteta, i ovakvim stavovima se poništavaju entiteti“, rekao je Milovanović.

On je dodao da će se opredijeliti u toku glasanja.

Hazim Rančić (SDA) kaže da Predstavnički dom može donositi i deklaracije jer su to akti koji sadržavaju mišljenje. Dodao je da nije tačno da se ovim razvlaštuju entiteti, jer ovaj dom je nadležan i on će staviti potpis.

„Deklaracija ne govori o trasi nego o kriterijima koje treba poštovati kod utvrđivanja trase, a svi kriteriji govore o tome da trasa treba iči preko Tuzle, Bečkog i Bijeljine“, rekao je Rančić.