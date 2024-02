Podrška Lukiću uoči suđenja, proces u Sudu BiH montiran

SARAJEVO – Neposredno pred suđenje Milošu Lukiću, v.d direktoru Službenog glasnika Republike Srpske brojni zvaničnici Republike Srpske pružili su mu podršku, istovremeno naglašavajući da se radi o montiranom sudskom postupku.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske rekao je da je Lukić "zbog nekog ilegalca" primoran da dolazi u Sarajevu i da mu u političkom procesu sudi osoba sumnjive ratne prošlosti.

"Svaki naš dolazak u Sarajevo potvrda je naše odlučnosti da se obračunamo s lažljivim Šmitom. Nijedan Srbin nikada neće dozvoliti da neki Šmit (Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika) odlučuje umjesto naroda. Sve što su pokušali ovim montiranim procesom, samo će im se obiti o glavu. I pitanje je dana kada će se to desiti", istakao je Dodik. Uprkos tome što je Lukićev predmet razdvojen od Dodikovog, predsjednik Republike je rekao da je cilj tog montiranog procesa isti. "Žele da zaplaše cijeli srpski narod, da dovedu proces do kraja i primoraju sve da prihvate priču o BiH u kojoj se Srpska ništa ne pita i čija sudbina zavisi od volje nekog lažnog visokog predstavnika", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks". Prema njegovim riječima, cijela priča dobija na značaju s Lukićem, jer žele da pošalju poruku da će tako proći svako ko bude branio nacionalni interes i izvršavao odluke Narodne skupštine. "Razdvajanjem postupka ostvarili su dva cilja, žele da ubrzaju sve i da presude u što kraćem roku kako bi mi zabranili političko djelovanje, a na primjeru Lukića da pokažu kako će proći običan narod. Danas je to Lukić, a sutra ko zna ko", istakao je Dodik. On je naveo da je ponosan na sve ljude koji uprkos zastrašivanju i prijetnjama ne odustaju od odbrane Republike Srpske.

I Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH pružila je podršku Lukiću ističući da mu se sudi samo zato što je radio svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.

"Montirani proces protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika je suđenje Republici Srpskoj i zato smo dužni da budemo složni i jedinstveni u njihovoj odbrani", rekla je Cvijanovićeva.

Pred Sudom BiH, gdje treba da počne suđenje Milošu Lukiću, v.d direktoru Službenog glasnika Republike Srpske, u znak podrške, počeli su da se okupljaju građani. Među okupljenima su, između ostalih i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao i pojedini gradonačelnici iz Republike Srpske.

Podsjećanja radi, u Sudu BiH za danas je zakazan početak suđenja Lukiću zbog nepoštovanja odluka Šmita. Još ranije postupak protiv njega u odnosu na Dodika je razdvojen.

