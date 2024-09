Podrška zajedničkom kandidatu Adžiću od druge najjače partije u Gradu

Ujedinjena Srpska večeras je pokazala da je Gradiška jedan od njenih bastiona. Na stranačkoj tribini okupila je veliki broj građana i simpatizera, a pridružio im se i zajednički kandidat za gradonačelnika Zoran Adžić iz SNSD.

Predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, naglasio je da je Gradiška, kao pogranični grad i grad sa najvećim prometom prema EU, jedan od najvažnijih gradova u Republici Srpskoj. “Gradiška zahtijeva razoj, da se konstituiše kao još veći regionalni centar, sa svim regionalnim karakteristikama, institucijama. Mislim da tu možemo da napravimo pritisak, da i koalicioni partneri, i mi, i gradonačelnik te procese ubrzamo”, rekao je Stevandić na tribinu u prepunom restoranu „Tina“.

Naglasio je da Ujedinjena Srpska ovdje ima podmlađenu ekupu, a računa i na isti ili veći broj odbornika nego prije četiri godine.

“Ono što je najvažnije, računamo da ćemo Gradišku sačuvati stabilnom, da ne dozvolimo nikakve eksperimente ni avanture, niti da dozvolimo da u Gradišci bude mjesto odakle će se krenuti u neku veću nestabilnost prema Republici Srpskoj. Nadam se dobroj saradnji i poslije izbora i nadam se da će Gradiška ostati u kondiciji da se razvija i da bude jedan od garanata stabilnosti Repulike Srpske”, poruka je Stevandića.

Dušan Kočić, nosilac odborničke liste, kaže da Ujedinjena Srpska ima listu od 35 jako kvalitetnih ljudi, od kojih je čak 15 mladih. Zatim doctor nauka, doktor medicine, inželjeri, ekonomisti, pravnici, poljoprivrednici...

“Sve nam to daje za pravo da zajedno očekujemo dobar rezultat. A to znači bar onaj koji smo imali prije četiri godine, to je pet odbornika i druga stranka u Gradišci”, izjavio je Kočić.

Aktuelni gradonačelnik i kandidat za novi mandat, Zoran Adžić, zahvalo se Ujedinjenoj Srpskoj na podršci i dodao da je ona od početka, od 2016. godine, jedan od najstabilnijih koalicionih partnera.

“Kao skupštinska većina smo u posljednjih osam godina vrlo stabilni, nismo imali nikakvih potresa ni razmirica. Što je bio preduslov da bismo mogli intenzivno da radimo na infrastrukturnom razvoju, na opremanju čitavog prostora Grada Gradiške. Zajedno možemo s ponoom da se osvrnemo i da kažemo koja djela smo ostavili iza sebe. Ostavili smo veliki broj realizovanih projekata, tako da možemo s ponosom, čista obraza da izađemo pred privrednike i građane Gradiške, da svi zajedno zatražimo njihovu podršku, da nastavimo dalje da razvijamo i gradimo Gradišku i da čuvamo Republiku Srpsku”, poručio je Adžić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.