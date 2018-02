Podržan zahtjev poslanika za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o akcizama

SARAJEVO - Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmatrala je danas zahtjev Ustavnog suda BiH za dostavlјanje odgovora o Zahtjevu grupe poslanika u Predstavničkom domu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Nakon rasprave, Ustavnopravna komisija je sa četiri glasa "za", jednim protiv i jednim suzdržanim, podržala zaključak koji je predložio član Komisije Željko Komšić (Demokratska fronta), prema kojem Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH u potpunosti podržava stavove navedene u apelaciji Ustavnom sudu BiH povodom navedenih zakona.

Za predloženi zaključak glasali su članovi Komisije Željko Komšić (DF), Senad Šepić (Nezavisni blok), Momčilo Novaković (NDP) i Aleksandra Pandurević (SDS), koji su, između ostalih, potpisnici apelacije Ustavnom sudu BiH.

Protiv ovakvog zaključka glasao je član Komisije Šefik Džaferović (SDA), dok je predsjedavajući Komisije Damir Arnaut (SBB BiH) bio suzdržan.

Članovi Komisije izjasnili su se i o zaključku koji je predložio Šefik Džaferović, ali ga nisu podržali jer je samo Džaferović bio "za", četiri člana Komisije su bili protiv, a jedan je bio suzdržan.

Džaferović je predlagao zaključak da "Ustavnopravna komisija ostane na pozicijama donesenih zakona, da konstatuje da u tim zakonima nije povrijeđen ni Ustav BiH niti Poslovnik, niti postoji i jedan osnovan argument iz ove apelacije koja je podnesena, te da Ustavni sud odbije tu apelaciju".

Podsjećanja radi, grupa poslanika koji nisu podržali predložene zakone uputila je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti navedenih zakona, za koje tvrde da su u suprotnosti s pojedinim članovima Ustava BiH. Nakon toga je Ustavni sud zatražio izjašnjenje od PSBiH u vezi s ovom apelacijom, a Kolegij Predstavničkog doma je, u skladu s Poslovnikom, odredio Ustavnopravnu komisiju kao nadležnu.

Član Komisije i jedan od potpisnika apelacije Ustavnom sudu BiH Momčilo Novaković (NDP) je u izjavi novinarima nakon sjednice Komisije istaknuo da nije danas glasao za ovu apelaciju zato što je on potpisao, nego zbog toga što je ubijeđen "da ona ruši Ustav".

"Kako je moguće da se usvoji zakon u više različitih tekstova, u dva doma u različitim tekstovima, ili u jednom domu u različitim tekstovima na različitim jezicima. Zar uopšte to ima veze sa glasanjem o akcizama", kazao je Novaković, dodajući da je to jedna od stvari u apelaciji.

Naglasio je da se on danas nije izjašnjavao "za" i "protiv" akciza, nego se izjašnjavao da li je stručno ili nije stručno to što je urađeno.

"Parlament se nije izjašnjavao o tome je li došlo do povrede Ustava ili nije, on se izjašnjavao o akcizama", naveo je Novaković i dodao da ne zna kako bi se izjasnio o povredi Ustava kada bi se to našlo na dnevnom redu.

Istaknuo je da druga stvar koja stoji u apelaciji, a koja je također ozbiljno ustavno pitanje, jeste što je jedan dom preuzeo zakon Savjeta ministara BiH i on, suprotno zakonodavnom postupku, donio odluku da se razmatra po hitnoj proceduri.

"To je, po mom mišljenju, povreda Ustava. Ustavni sud će reći je li ili nije. Mi danas nismo donijeli odluku, mi dajemo svoje mišljenje. To mišljenje Ustavni sud će uvažiti ili neće uvažiti. To je dio procedure koju Ustavni sud ima kada razmatra apelacije", pojasnio je Novaković.

Po njegovim riječima, da je danas bilo prisutno svih devet članova Ustavnopravne komisije, onda bi bilo pet koji su glasali za akcize, a četiri koji su glasali protiv.

"Onda bi glasanje vjerovatno bilo drugačije i mišljenje bilo drugačije", smatra Novaković.

Član komisije Šefik Džaferović je nakon sjednice izjavio novinarima da ovaj stav ne obavezuje Ustavni sud BiH i da će Ustavni sud BiH, kakav god da je stav jedne ili druge Ustavnopravne komisije PSBiH, donijeti odluku u skladu s Ustavom i procedurama na kojima je utemeljen rad ustavnog suda.

Naveo je da je danas predložio da Ustavnopravna komisija zauzme stav da je apelacija neosnovana, da su zakoni doneseni u skladu sa Ustavom BiH, sa poslovinicima oba doma i da nema povrede niti Ustava niti procedura, naročito ne onih koje su navedene u samoj apelaciji.

"Većina članova Ustavnopravne komisije su bili protiv toga i protiv toga su bili uglavnom zastupnici koji su sami podnijeli apelciju Ustavnom sudu BiH i koji su na sjednici Doma glasali protiv ovih zakona", kazao je Džaferović.

Po njegovim riječima, ovo je jedna atipična situacija, "mišljenje daje tijelo u kojem je većina zastupnika koji su glasali protiv zakona, a mišljenje treba da odražava stav Parlamentarne skupštine BiH".

"Ustavnopravna komisija jeste ovlaštena da u ime Parlamentarne skupštine, po Poslovniku, daje mišljenje, ali ovo je očigledno mišljenje koje je suprotno stavu i jednog i drugog doma PSBiH. O tome se trebalo voditi računa. Nadam se da će o tome voditi računa i Ustavni sud BiH", kazao je Džaferović.