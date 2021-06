Podžić: BiH je na posljednjoj stepenici za članstvo u NATO

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je u Akcionom planu za članstvo (MAP) u Sjevernoatlantskom savezu (NATO) što je posljednja stepenica za punopravno članstvo, ali taj proces, posebno u posljednje tri godine, izuzetno se politizira.

Kazao je to danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić govoreći kao uvodničar na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "NATO i sigurnost BiH".

Ocijenio je da bi u BiH trebalo više vremena posvetiti širenju razumijevanja i stvarnih činjenica o NATO-u te ohrabriti argumentovane istupe akademske i naučne zajednice kao i mlade za donošenje odluka koje su tiču njihove budućnosti.

Apelovao je da se više govori koji su tu benefiti i šta je dobro što donosi članstvo u NATO savezu, a ne da se stalno insistira na prepucavanjima budući da je NATO najozbiljnija multinacionalna organizacija.

"BiH je u MAP-u. Oko toga imamo strašne polemike i tri godine vodimo nepotrebne rasprave, kome to nije jasno neka intervenira kod NATO-a da to promijeni. MAP je posljednji program koji NATO ima u genezi pred punopravno članstvo", podvukao je Podžić.

Pojasnio je da je MAP plan u koji stupa država i sama oblikuje koje će zadatke, reforme i procese uraditi u tom planu. Međutim, BiH je izgubila cijelu 2019. godinu u raspravama kako će se zvati ANP (Godišnji nacionalni plan) nakon čega je donesena odluka da će BiH taj program zvati Program reformi.

Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, kaže Podžić, insistirali su tada da BiH mora nastaviti integracije u NATO te da se nađe kompromisno rješenje i donese Program reformi koji je na kraju i upućen u Brisel.

U tom dokumentu precizirano je šta ko treba uraditi u periodu od godinu dana. Početkom godine u Brisel je poslan izvještaji planiranih mjera iz programa, a početkom jula očekuje se poziv Podžiću i ministarki inostranih poslova BiH Biseri Turković kako bi im bila prezentovana ocjena tog izvještaja.

"Najvažnije od svega je da NATO put nije zaustavljen i mi smo na zadnjoj stepenici pred prijem u punopravno članstvo. Za sve naše aktivnosti na ovom planu imamo relevantne odluke političkih organa BiH. Koliko dugo ćemo biti u MAP-u i kad će saveznici reći da smo ispunili uvjete i pozvati nas da podnesemo zahtjev za članstvo zavisi od nas", dodao je Podžić.

Podsjeća da će za to biti potrebna odluka koja se može donijeti u Predsjedništvu jer je ta institucija odgovorna za sigurnosnu politiku, takođe Predsjedništvo može donijeti odluku i tražiti potvrdu Parlamentarne skupštine BiH, a može se i zahtijevati referendum o tom pitanju, ali on se provodi na cijeloj teritoriji BiH.

Ministar odbrane kaže da je pred BiH još mnogo posla, ali podvlači da resor odbrane radi dosta dobro jer postoje ljudi koji razumiju proces i ulažu napore, no problem predstavlja i činjenica da BiH još uvijek nema usvojen ovogodišnji budžet i ispunjavanje obaveza dolazi pod znak pitanja.

Podžić kaže i da je neophodno raditi na modernizaciji i drugim stvarima, ali on očekuje još opstrukcija jer će trebati donijeti mnogo odluka iako saveznici prepoznaju bh. probleme. No on je izrazio nadu će BiH postati članica, ali od nje same zavisi koliko dugo će taj proces trajati.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović napomenuo je danas da je pitanje članstva u NATO-u važna tema za bezbjednost i prosperitet države, naglašavajući da povjerenje u NATO nije bezrazložno i ono seže iz dana kada su "razaranje i smrt bila svakodnevnica u BiH".