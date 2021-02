Podžić: Utvrdili smo kako je ukradeno oružje iz Pazarića

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić rekao je za "N1" da je utvrđeno kako je ukradeno oružje iz kasarne Pazarić, ali dodao da ne može iznositi detalje zbog istrage.

"Ponavljam, odgovornost moramo snositi od ministra Podžića do posljednjeg vojnika koji je bio na straži, ako ništa barem moralnu odgovornost. Ima dosta tu objektivnih problema. Komisija za sigurnost nam je došla drugim povodom, ali se razgovaralo i tome. Pitao sam na tom sastanku zašto ne dignu ruku za knjiženje vojne imovine kako bi oslobodili naše vojnike koji čuvaju tu imovinu i pojačamo straže, pa da opremimo vojsku. Imamo toliko dobre tehnike, ali za sve - termovizijske kamere, videonadzor – treba novac. OS BiH mogu raditi u okviru žice, unutar kasarne, o putu gdje to završi je u ovlasti drugih. Kada dođe do vanrednog događaja u OS BiH vode se dva postupka, obavijesitmo tužilaštvo i imamo naše procedure za disciplinske mjere. U sve i jednom slučaju se to dogodilo. Da li se zapitaju da li 700 KM dovoljno jednom vojniku, ali to ne treba biti alibi. Svi koji su u lancu zakazali će odgovarati. Ovakvi događaji bacaju ljagu na OS BiH, ja to ne prihvatam. Tjerat ću do kraj da saznam gdje je lanac zakazao, ali, s druge strane, za sve što rade, dobri su to momci i generali”, kazao je Podžić za televiziju "N1".

Izrazio je žaljenje i izjavio saučešće porodici vojnika Radeta Šimića koji je poginuo prethodnog vikenda na Prenju. Kazao je da je bio vrstan oficir.

Govoreći o opremi, Podžić je rekao da su osposobili tri helikoptera, a da bi dva helikoptera američke proizvodnje treblo da stignu ove, dok druga dva naredne godine u BiH.