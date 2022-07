Pogledajte koji političari iz BiH plaćaju reklamiranje na Facebooku

BANJALUKA, SARAJEVO - Kompanija "Meta", koja je vlasnica Facebooka, počela je ovog mjeseca s objavljivanjem podataka o plaćenim političkim reklamama političkih subjekata iz BiH.

S obzirom na to da je Facebook tek počeo s objavljivanjem ovih podataka, moguće je da se pojave i dodatni politički subjekti koji plaćaju političko reklamiranje.

Do sada, u Facebook arhivi plaćenog političkog reklamiranja su objavljeni podaci za SNSD, Jelenu Trivić, Draška Stanivukovića, Našu stranku, Hrvatski narodni sabor, Ujedinjenu Srpsku i još nekoliko političkih subjekata.

Prema podacima koje je Facebook objavio, sume koje su plaćane za političko reklamiranje ovih subjekata su relativno skromne, međutim zakon zabranjuje da se u periodima mimo izborne kampanje plaća politički marketing, uključujući i na društvenim mrežama.

Međutim, i dalje ostaje nejasno hoće li svaka plaćena politička objava na Facebooku biti tretirana kao zabranjeni marketing.

Primjera radi, jedna Facebook objava SNSD-a izvještava o posjeti Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, Staroj Gradini i polaganju vijenaca na spomen stradalima. Iz propisa nije jasno da li se ova vijest može tretirati kao politički marketing, ili kao posjeta državnog zvaničnika jednom stratištu.

Takođe, nije jasno na koji način će biti tretirano plaćanje objava na Facebooku za političke subjekte od strane privatnih lica ili organizacija koje nisu primarno politički aktivne.

Da li, na primjer, privatna osoba ima pravo na svojoj stranici napisati povoljan tekst za određeni politički subjekat i platiti ga.

Ovo su pitanja koja smo uputili Centralnoj izbornoj komisiji prije nekoliko dana, ali nam do danas nije stigao odgovor.

Nezvanično nam je rečeno da su uspostavljene konsultacije s "Metom", kako bi se pristupilo svim podacima i izvršila analiza materijala koji su plaćeni, s ciljem da se utvrdi šta je dozvoljeno a šta nije.

Ono što je važno jeste da će objavljivanjem svih subjekata koji iznose političke sadržaje na Facebooku, a posebno plaćene, građani, novinari, nevladine organizacije, ali i nadležne službe moći analizirati porijeklo stranica, vlasništvo, ali i porijeklo novca ovih subjekata, i sami odlučiti na koji način će tretirati ova oglašavanja. Svaki građanin može na Facebooku otvoriti stranicu Facebook Ad Library i sam se uvjeriti koji subjekti, mediji i organizacije plaćaju oglašavanje u BiH te donijeti vlastite zaključke.

Azra Husarić Omerović, novinarka BIRN-a, za "Nezavisne" kaže da je ova odluka "Mete" korak naprijed u povećavanju transparentnosti izbornog procesa.

"Organizacije koje se bave monitoringom izbora su prijavile već desetine slučajeva plaćene političke kampanje, bilo da je ona predstavljena kroz oglašavanje na društvenim mrežama ili putem organizovanja događaja za koje je trebalo izdvojiti novac, što je pokazatelj da se veliki dio političkih subjekata koristi ovim alatom i da je bila neophodna lakša i brža provjera istih", kaže ona.

Ističe da će ovaj novi alat pomoći i novinarima kako bi lakše provjeravali informacije koje politički subjekti nisu željeli da dostavljaju.

"Ono što je dodatno za pohvalu kroz ovu odluku jeste i mogućnost praćenja drugih medija, pravnih subjekata ili organizacija koje rade u korist političkih subjekata i promovišu svoje sadržaje kako bi ti subjekti ili stranke dobili korist u vidu izbornog rezultata, kao i zloupotrebe javnih resursa ukoliko je oglašavanje proizašlo iz javnih institucija čiji su najviši funkcioneri dio političkih stranaka koje se bore za izborni rezultat u oktobru", navodi ona.

Nino Bilajac, novinar CIN-a, koji je takođe aktivno pratio oglašavanje političkih subjekata, kaže za "Nezavisne" da će sada biti mnogo lakše pratiti ko je i kada dao koliko novca da bi se politički oglašavao na Facebooku.

"Facebook je mjesto gdje svi možemo sve što je u okvirima zakona i propisa, ali to njima pruža priliku da malo zaobiđu državne zakone i propise i uđu u kampanju prije kampanje. U biti, oglašavanje kao oglašavanje nije sporno i tu se ljudi ne trebaju na prvu zbuniti i reagovati kao da su oni nešto nezakonito uradili, no treba uskladiti 'nove trendove' sa postojećim propisima i zakonski regulisati da je oglašavanje na društvenim mrežama kampanja i da se to ne smije zloupotrebljavati", smatra on.