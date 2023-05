Pogledajte šta možete prenijeti preko granice a da ne budete kažnjeni

BANJALUKA - Planirate li uskoro putovati u inostranstvo sigurno se pitate šta smijete ili ne smijete prenositi preko granice.

Kako su za "Nezavisne novine" potvrdili iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), jako je bitno prije odlaska u bilo koju zemlju dobro se raspitati, posjetiti zvanične sajtove zemalja u koje putujete, a dodatne i bitne informacije javnost ima priliku da sazna i na njihovom sajtu.

"Ako želite posjetiti Hrvatsku treba da imate u vidu da je ova država od početka 2023. godine 20. članica evrozone i nova članica šengenske zone, najvećeg područja slobodnog kretanja robe i ljudi u svijetu pa su tako stupila na snagu i nova pravila, koja su u 90 odsto slučajeva slična za sve zemlje Šengena, dok može biti mala razlika u ograničenjima za duvan", naveli su iz UIO.

Kazne za prekršaje ovih ograničenja mogu biti drakonske pa je dobro pripremiti se na vrijeme i podsjetiti se navedenih ograničenja.

"Roba u ličnoj prtljazi putnika podrazumijeva lične stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnog prebivališta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prenosni električni uređaji (mobilni telefon, laptop) i slično za ličnu upotrebu putnika ili članova njegove porodice. Za navedenu robu, koju uvoze putnici s prebivalištem izvan carinskog područja Unije, odobrava se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine i drugih javnih davanja", stoji u saopštenju UIO.

Nekomercijalna roba koja se uvozi u ličnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja, u koje spada i Bosna i Hercegovina, oslobođena je od plaćanja carine, PDV-a i akciza pod uslovom da lični prtljag ne smije ukazivati na uvoz robe komercijalne naravi ili iz komercijalnih razloga.

"Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i akciza odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne prelazi 430 evra za putnike u pomorskom i vazdušnom saobraćaju, 300 evra po putniku za ostale vrste prevoza, 150 evra za putnike mlađe od 15 godina, nezavisno o prevoznom sredstvu kojim putuju. Pređe li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba. Isto tako, nije dopuštena kumulacija ukupne vrijednosti robe na koju se može ostvarivati pravo na oslobođenje na dvije ili više osoba", navode iz UIO.

Što se tiče duvanskih prerađevina, ističe se da putnici u vazdušnom saobraćaju u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duvanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima saobraćaja.

"U vazdušnom prevozu dozvoljeno je unijeti 200 cigara, 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do tri grama po komadu), 50 cigara i 250 grama duvana za pušenje. Osobe koje putuju drumskim ili željezničkim prevozom mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duvana za pušenje. Svi putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duvanskog proizvoda, 10 mililitara e-tečnosti te 50 grama tzv. novih duvanskih proizvoda iz članka 94. stav 2. Zakona o taksama", stoji u saopštenju.

Kada su u pitanju alkoholna pića, jednaka pravila vrijede za sve vrste prevoza - svima je dopušteno unijeti 16 litara piva, četiri litre vina i dvije litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22 odsto alkohola, odnosno jedan litar jačih alkoholnih pića.

Takođe, carinski službenici obavljaju službene kontrole proizvoda životinjskog porijekla koji čine dio ličnog prtljaga putnika, tako da uopšte nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka.

"Dopušteno je po osobi unijeti 20 kilograma proizvoda iz ribarstva, uključujući svježu, sušenu, kuvanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica, pod uslovom da je svježa riba eviscerirana - izvađena joj je utroba. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog porijekla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dopušteno unijeti do dva kilograma po osobi. Do dva kilograma dozvoljeno je unijeti mlijeko u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskih razloga, kao i do dva kilograma hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, uz uslov da ne zahtijevaju držanje u frižideru prije otvaranja", navode iz UIO.

Količine koje prelaze dozvoljene mjere podliježu veterinarskom pregledu u graničnoj kontrolnoj stanici (Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb).

Takve pošiljke moraju ispuniti uslove za komercijalne pošiljke, što znači da njih mora pratiti propisani veterinarski sertifikat, pri čemu je putnik kao uvoznik dužan prijaviti preuzimanje pošiljke nadležnoj graničnoj kontrolnoj stanici radi obavljanja veterinarskog pregleda.