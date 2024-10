Pogodnosti za građane BiH: U EU uskoro samo sa skeniranjem pasoša?

BANJALUKA, BRISEL - Građani BiH bi uskoro, osim što im više neće biti potrebni pečati, u EU mogli ulaziti samo sa skeniranjem pasoša na ulazu, bez potrebe da ih kontroliše granični policajac.

To će biti jedna od pogodnosti novog sistema za prelazak granice EU (EES) koji podrazumijeva digitalno čuvanje podataka o svakom putniku u evropskoj centralnoj bazi podataka. Svakom putniku koji ima biometrijska dokumenta će skeniranjem pasoša biti utvrđen identitet, pa neće biti potrebne tradicionalne kontrole.

Inače, sistem je trebalo da počne s radom narednog mjeseca, ali zbog problema u povezivanju baza podataka različitih agencija u više zemalja EU, on će ponovo biti odgođen na nekoliko mjeseci. Nakon što krene s radom, jedino će prvi ulazak u EU biti nešto komplikovaniji jer će granični policajci uzeti biometrijske podatke, poput fotografije i otiska prsta svakom vizitoru koji ulazi u EU.

Automati za skeniranje pasoša već postoje na većim evropskim aerodromima i biće jednostavno u taj sistem uključiti i putnike koji će biti dio nove EES baze, što znači brži prelazak granice bez potrebe predavanja pasoša graničnom policajcu. U kasnijoj fazi, predviđeno je postavljanje automatskih kontrolnih punktova i na drugim vrstama graničnih prelaza, posebno kopnenih.

I na tradicionalnim graničnim prelazima na kojima nisu postavljeni automatski čitači prelazak će biti znatno ubrzan jer će granični policajac odmah dobiti podatke o posjetiocu i biće lako utvrditi njegov identitet, osim prilikom prvog ulaska, kao što smo već objasnili. Osim toga, sistem će automatski "brojati dane" koje je posjetilac ranije proveo na području EU, pa neće biti potrebe da policajac lista pasoš i traži pečate kako bi na tradicionalan način izračunao broj dana provedenih u Šengenskoj zoni. Podsjećanja radi, posjetilac može unutar Šengena najviše provesti tri mjeseca, nakon čega mora pauzirati najmanje 180 dana prije nego što ponovo može legalno ući. Novim sistemom će ova provjera biti znatno ubrzana, što će smanjiti gužve na graničnim prelazima, koje se pojavljuju posebno u periodima kada dijaspora porijeklom s ovih prostora dolazi kući ili se vraća na posao.

Osim ovog sistema građane BiH uskoro čeka i ETIAS, onlajn sistem prijave ulaska u područje Šengena. Posjetilac će prije planirane posjete najaviti svoj dolazak upisivanjem ličnih podataka u onlajn bazu, a u 99 odsto slučajeva odobrenje će dobiti mejlom u roku od nekoliko minuta. Iako je ETIAS odvojen od EES-a, oba sistema služe istoj svrsi, obezbjeđivanju spoljnih granica EU i lakšoj kontroli lica koja ulaze u Šengenski prostor. ETIAS dozvola će važiti tri godine ili do isteka važenja pasoša, a koštaće sedam evra.

ETIAS bi trebalo da počne s primjenom naredne godine, ali moguće je novo odlaganje, s obzirom na to da on ne može krenuti s primjenom prije EES-a jer će se on oslanjati na bazu pohranjenu u sistemu EES.

EES je trebalo da započne s primjenom početkom 2022. godine, a ETIAS ubrzo nakon toga. Novi rok primjene EES-a postavljen je za maj 2023, a nakon toga novembar ove godine, koji je sada ponovo odgođen. Novi rok nije najavljen pa se ne zna kada bi mogla primjena konačno krenuti, ali očekuje se odgađanje od barem nekoliko mjeseci.

Kada počne primjena ETIAS-a, prvih šest mjeseci putnici će biti samo upozoravani da je on počeo s radom, ali neće biti kažnjavanja ako posjetilac nije popunio onlajn obrazac. Narednih šest mjeseci prijava će biti obavezna samo za posjetioce koji su već ulazili u EU u proteklih pola godine, a šest mjeseci nakon toga počeće puna primjena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.