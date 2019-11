Pojačan saobraćaj na izlazu iz BiH

SARAJEVO - Pojačan promet vozila bilježi se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja zasad nisu duža od 30 minuta, saopštili su iz Bosanskohercegovačkog automoto kluba (BIHAMK).

U zapadnim i južnim krajevima BiH saobraća se po pretežno mokrom i klizavom kolovozu, pa iz BIHAMK-a vozače pozivaju na pojačan oprez. Magla mjestimično smanjuje vidljivost na planinskim prevojima, a zbog čega upozoravaju i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

U periodu od deset do 12 sati u nedjelju, uz mogućnost produženja, vršiće se rekonstrukcija saobraćajne nezgode na magistralnom putu Olovo - Kladanj u mjestu Olovske Luke. U navedenom periodu na ovoji dionici doći će do obustave saobraćaja.

Sanacioni radovi izvode se na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever - Lepenica. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Na magistralnom putu Zenica - Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od pet do 21 sat. U vremenu od 21 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u periodu od 00.30 do pet sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj - Olovo, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren preko starog prevoja Karaula. Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo - Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik - Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani - Metković (između graničnih prelaza) i Ključ - Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Iz bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema mostu i od mosta graničnog prelaza Brčko - Gunja, kažu iz BIHAMK-a.