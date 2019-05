Pokrenuta disciplinska tužba protiv Tegeltije

SARAJEVO - Kabinet disciplinskog tužioca (KDT) Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) podnio je disciplinsku tužbu protiv Milana Tegeltije, sudije Osnovnog suda u Banjaluci i predsjednika VSTS-a BiH, zbog "kršenja službene dužnosti ili dovođenja u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva".

Tužba je podnesena zbog susreta tuženog sa Nerminom Aleševićem, o kojem su mediji izvještavali prethodnih dana.

Kabinet je takođe zatražio da tuženi bude udaljen od dužnosti do okončanja disciplinskog postupka.

Iz Kabineta disciplinskog tužioca napominju "da se niko ne može smatrati disciplinski odgovornim, dok se njegova odgovornost ne utvrdi".

Podsjećamo, mediji su ranije objavili video snimak zbog kojeg je Tegeltija doveden u vezu s koruptivnim radnjama.

Prema navodima magazina "Žurnal" koji je objavio spomenuti video, jedan posrednik preko Tegeltije je "ubrzavao" predmet koji se vodio pred Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu, a u kojem je oštećeni privrednik iz Velike Kladuše navodnom Tegeltijinom posredniku Marku Pandži, policijskom službeniku, predao 2.000 KM kako bi Tužilaštvo uzelo u obradu predmet u kojem je privrednik Nermin Alešević oštećena strana.

Sam Tegeltija je demantovao ove tvrdnje, ističući da je sve neistina.

"Ja sam jasno rekao da mi se gospodin Pandža obratio preko našeg zajedničkog prijatelja, odnosno mog kuma, gospodina Vladimira Jerušića – tu nema ništa sporno, ništa nisam sakrio, to je istina. To je način na koji se ljudi obraćaju drugim ljudima kad žele s nekim stupiti u kontakt. Nađu nekog koga poznaju i pitaju možemo li popiti kafu", rekao je Tegeltija i dodao:

"Na samom početku razgovora između mene i gospodina Aleševića – to mora biti zabilježno na tom snimku, gospodin Alešević meni počne da govori o nekakvim ljubavnim odnosima između određenih sudija i tužilaca u kantonu, ne mogu se sjetiti ko s kim. Postoji moja decidna rečenica koja glasi sljedeće: 'Nermine, to ne želim da slušam, nemoj o tome da mi pričaš'. Sljedeća, nakon što mi je gospodin Alešević izložio svoj problem, prva rečenica koju sam mu rekao, a koja nije snimljena je: 'Nermine, šta ti sad očekuješ ovdje od mene?' On kaže: 'Pa, predsjedniče, da mi nešto pomognete. Ja kažem: 'Nermine, ja ti ovdje ništa ne mogu pomoći.' I to je zabilježeno, a nije objavljeno".