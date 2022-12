Pokret za državu tijesan za SDA i SDP

BANJALUKA - Iako, zvanično, još postoji, Pokret za državu, koji ima pet poslanika u NS RS, duboko je posvađan, a partije članice ovog pokreta već su počele da iznose prljav veš, optužujući jedne druge za izdaju pa i prodaju naroda, ideje koja ih je okupila i same države.

"Nažalost, pretvorilo se to jednim dijelom u lične interese, što lične, što partijske unutar samog bloka, i to je dovelo do određenog nepovjerenja", rekao je za "Nezavisne" Alija Tabaković iz SDA, koji je delegat u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.

Da u Pokretu za državu nešto ne štima, moglo se vidjeti odmah nakon konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, kada je sa mjesta šefa Kluba poslanika Pokreta za državu smijenjen Ramiz Salkić iz SDA. Njega je na mjestu šefa Kluba zamijenio Saša Grbić iz SDP-a, a sam Salkić rekao je da je razlog za njegovu smjenu bio taj što se nije odazvao razgovorima kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, te kod Radovana Viškovića, mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Nezadovoljstvo unutar Pokreta za državu kulminiralo je na konstitutivnoj sjednici Vijeća naroda koja je održana u četvrtak, a na kojoj su delegati iz Kluba Bošnjaka koji dolaze iz SDP-a i BH Zelenih, umjesto za Adila Osmanovića iz SDA, glasali za Srebrenku Golić iz SNSD-a za predsjedavajuću Vijeća naroda Republike Srpske.

Istovremeno Amir Hurtić iz BH Zelenih izabran je za šefa Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske i pored toga što SDA u tom klubu ima dva svoja delegata.

Dok u SDA optužuju SDP da je kriv za situaciju u Pokretu za državu, u SDP-u tvrde da je glavni krivac upravo SDA, a zanimljivo je da i u jednoj i drugoj partiji tvrde da će taj pokret nastaviti sa radom.

"Pokret za državu nastavlja putem kojim je počeo, nebitno je da li će jedna stranka izaći iz njega. Pokret je potpisalo deset stranaka i nastavljamo tim putem. Jedan čovjek ne znači ništa, oni su prekršili sporazum i njih niko ne tjera, ali to je njihova odluka nakon što su izgubili vlast na svim nivoima", rekao je Grbić, misleći na SDA.

On je naglasio da je SDA mislila da će biti vlast na nivou države te na nivou Federacije BiH, a kada su vidjeli da od toga nema ništa, njihovo se nezadovoljstvo prelilo i na Republiku Srpsku.

S druge strane, u SDA tvrde da su SDP, BH Zeleni pa i DF zajedno sa SNSD-om ušli u borbu protiv SDA te da to sve rade ljudi koji su pristali da budu dio vlasti pod uslovima koje diktira SNSD.

"Očito je da ova nekorektna priča prema SDA koju su pokazali u Vijeću naroda, a i ranije, govori da nešto nije dobro. Pokret za državu će ostati sigurno, ali vjerovatno ne sa istim akterima i namjerama gdje pojedinci žele da ostvare svoj lični i partijski interes", rekao je Tabaković.

Inače, Pokret za državu u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima pet poslanika, i to jednog iz SDA, jednog iz DF-a, jednog iz BH Zelenih te dva iz SDP-a, kako stvari sada stoje, SDP i DF, čiji poslanik je izabran za potpredsjednika NS RS u Republici Srpskoj, biće dio vlasti.