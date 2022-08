Polemika ambasadora Irana i Izraela zbog demarša Turkovićeve

SARAJEVO - Ambasador Izraela u Zagrebu Ilan Mor oštrim reagovanjem na Twitteru upitao je iranskog kolegu u Sarajevu da li je kvalifikovan da o bilo čemu prosuđuje.

Ovome je prethodilo reagovanje ambasadora Irana u Sarajevu koji je podržao demarš ministarke spoljnih poslova Bisere Turković Ministarstvu spoljnih poslova Izraela i izraelskoj ambasadi u Tirani, koja je zadužena i za BiH, zbog podrške zahtjevima za izmjenu Izbornog zakona BiH.

"Cionistički režim aparthejda nije kvalifikovan da komentariše političku sudbinu Bosne i Hercegovine", saopštila je Ambasada Irana na Twitteru.

Na ovaj tvit je odgovorio Ilon Mor, izraelski ambasador u Zagrebu.

"Da li je ovaj ubilački i vrlo opasni Mula iz Teherana uopšte kvalifikovan da o bilo čemu prosuđuje", napisao je on.

Is this merdrous and very dangerous Mullha regiom from Tehran is at all qualified to place any judgment on anything..? @IsraelMFA @MVEP_hr https://t.co/GoONwXG9HQ