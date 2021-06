Policija će ispitati navode poslanika NS RS o prostituciji u Prijedoru

BANJALUKA - Poslanici Narodne skupštine RS aktuelnim časom započeli su danas novu redovnu sjednicu, a raspravljali su o nekoliko zakonskih prijedloga.

Sjednicu su obilježile i optužbe o prijetnjama i napadima te o navodnoj prostituciji u Prijedoru.

Tako je Milan Tubin, poslanik SPS-a, na aktuelnom času prozvao jednog opozicionara iz Prijedora, ne navodeći ime te osobe, da pokušava zataškati aferu prostitucije u tom gradu, koja se, navodno, dešava u jednom sportskom centru. Tubin je od Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova, zatražio informaciju o ovom predmetu, tvrdeći da je policija privodila pojedince koji su bili povezani s podvođenjem djevojaka u tom objektu. Lukač je rekao da nema informaciju, ali je pozvao Tubina da pruži sve podatke koje ima.

"Ja ću svakako, zajedno sa načelnikom Policijske uprave u Prijedoru, preduzeti sve da to u potpunosti razriješimo. Nikome nije cilj da to zataškavamo i apsolutno me ne interesuje bilo čiji politički uticaj", rekao je Lukač.

Zvezdana Alendarević, portparolka Policijske uprave Prijedor, za "Nezavisne novine" rekla je da će policija ispitati navode narodnog poslanika Tubina.

"Imajući u vidu poslaničko pitanje postavljeno 22. juna ove godine na sjednici Narodne skupštine, policijski službenici će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima detaljno ispitati navode Milana Tubina", naglasila je Alendarevićeva.

Iz ove policijske uprave negirali su da je u proteklih mjesec dana bilo lišavanja slobode lica u tom gradu koja bi se mogla dovesti u vezu s krivičnim djelom prostitucije.

Tubin je pored toga imao i okršaj sa Milanom Radovićem, poslanikom SDS-a, kojeg je optužio da mu je prijetio i pokušao ga udariti.

"Pokušao je da me udari glavom, prijetio mi je i nazivao me pogrdnim imenima. Ovo je nedopustivo, ali neka se zna o kakom čovjeku i nasilniku je riječ. To je monstrum i zato pozivam nadležne službe da reaguju", rekao je Tubin, a prenosi Srna.

Radović je negirao da je napao Tubina, ali je priznao da je govorio povišenim tonom.

"Rekao sam gospodinu Tubinu da nije u redu da me proziva i spominje na ličnoj osnovi. Možda sam to rekao u jednom agresivnijem tonu", naveo je Radović i dodao da je upravo Tubin sklon prijetnjama.

Optužbe na račun Radovića iznio je, ni manje ni više, nego njegov stranački kolega iz banjalučkog odbora SDS-a Davor Šešić, koji se takođe na Radovića žalio da mu je prijetio nakon pitanja koje mu je postavio na plenarnoj sjednici.

Naime, tokom skupštinske rasprave Radović je rekao da je auto-put od Banjaluke prema Gradišci preskupo plaćen, a Šešić je Radoviću nakon toga prebacio da je jedna banjalučka banka, dok je on bio njen direktor, kupovala obveznice za izgradnju tog auto-puta.

"Radović bi ipak morao biti principijelan. Zašto se tada nije bunio i govorio da je to štetno za RS", rekao je Šešić, a prenosi Srna.

Na pitanje o Trgovskoj gori i aktivnostima na izgradnji skladišta za nuklearni otpad, čemu se RS protivi, Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinstvo i ekologiju, rekla je da je Hrvatska počela neke aktivnosti, ali da ih je Tomislav Ćorić, resorni ministar te zemlje, uvjerio da i dalje nije počela gradnja samih objekata.

"Oni su tek izabrali kuću s kojom rade na tome da izdejstvuju dokumentaciju i dozvole. Ministar Ćorić je obećao da će naši eksperti moći da uđu na lokalitet i rade paralelno s ekspertima iz Hrvatske", rekla je Golićeva.