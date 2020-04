"Policija neće postupati, osim ako građani prijave širenje panike ili lažnih vijesti"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je u koordinaciji sa predsjednicom Srpske, predsjednikom Vlade, predsjednikom Skupštine i sa ministrom unutrašnjih poslova dogovoreno da policija neće postupati po Uredbi o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti osim u slučaju da to prijave građani.

"Vi evo izvolite galamite šta hoćete, radite šta hoćete. Recimo ova polemika sa jednim privrednikom iz Hercegovine se prikazuje jednostrano, i ne prikazuju se druge stvari. Kao što znate, u emisiji BN-a, pojavio se čovjek koji kaže: 'kada ćete ubiti tog Dodika?' I šta mu se desilo? Čak namjeravam jednog dana da se sretnem sa tim čovjekom. Јa nemam taj problem. Rekli su da nas treba pobiti sve na trgu, pa šta se desilo. Nemojte vi praviti tu dodatnu vrstu priče, i ništa se ne dešava. Ali da ne bi bilo priče da policija zloupotrebljava to, više neće postupati po toj uredbi pa vi radite šta god hoćete. Ali to ne može da spriječi građane i udruženja da traže da se sprovede neka procedura", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

"Sada je ovdje ispala najvažnija ta priča. Kome šta fali? Napravite jedan neuredan krevet u SD "Obilićevo", koji su razvalili ovi koji tamo budu i to onda snime i kažu pogledajte kakav je karantin. Ili ostavite prljav sto nakon ručka i čekate da Milorad Dodik dođe čisti taj sto i sprema daj krevet i onda pravite priču kako je to neorganizovano. Naravno da nije zgodno biti karantinu i ja razumijem te ljude, ali od toga praviti neke priče.. Neće nikome faliti dlaka s glave i niko neće biti procesuiran. A ako šta građanin zovne policiju? Onda ćete reći da policija neće da dođe. Niko ovdje nije dirnut, nikom ne fali dlaka s glave. Јe l vama (BN TV) fali šta? Vi širite paniku već 10 godina. Izvolite radite, niko vam to ne spori. Ovo nije napravljeno da se neko juri, svi imaju prava. Radite šta god hoćete, gledajte događaje kako god hoćete, kad ovo sve završi bavićemo se politikom", poručio je Dodik, prenosi RTRS.

Komentarišući činjenicu da sjednica Fiskalnog savjeta BiH na kojoj je trebalo da bude razmatrano ovo pitanje danas nije održana zbog izostanka jednog člana iz bošnjačkog naroda, Dodik je rekao da je to loše i da se treba pojavljivati na mjestima gdje se odlučuje, prenosi Srna.

"To nije dobra poruka. To još više usložnjava problem. Mi smo predlagali da raspodjela bude obavljena po omjeru 60:40 u korist FBiH jer je ovo krizni aranžman MMF-a, a ne redovni i MMF traži da se entiteti dogovore o tome. To bi bio fer dogovor koji bi omogućio da obje strane po pola procenta novca odvoje za Brčko distrikt", poručio je Dodik. On je ocijenio da je Centralna izborna komisija (CIK) BiH izabrana mimo zakona i da ona, kao ni Parlamentarna skupština BiH, nije ovlaštena da odlučuje o prolongiranju izbora.

"Izbori se provode po izbornim zakonima entiteta i samo ukoliko tu dođe do promjena može doći i do promjena izborne dinamike. CIK nije taj ko prolongira izbore, niti je faktor dogovora. Za promjene izbornog zakona u svim zemljama se najčešće se obezbjeđuje konsenzus učesnika izbora. Ovdje niko ne vodi razgovor, već se pokušava nešto nametnuti. CIK za nas nije legalan i legitiman i ne može biti ni sagovornik o ovom pitanju", rekao je Dodik.

On je dodao da je ta tema nepotrebna u ovom vremenu, te da je saglasan sa Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti BiH, da sve političke teme treba ostaviti za kasnije.

"Ali neki su htjeli da to završe na brzinu kao što su navikli sa promjenom Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ili izborom CIK. Vjerujem da u FBiH ne razmišljaju sve političke partije na način kao što predlaže SDA da dođe do odgađanja izbora", kaže Dodik.