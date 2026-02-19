SARAJEVO – Po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu, inspektori MUP-a Kantona Sarajavo, a po nadzorom tužilaca, izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a koja se odnosi na upotrebu tramvaja 516 i svih čeških tramvaja.

Ukratko

MUP KS po nalogu suda izuzima dokumentaciju iz GRAS-a

Istraga se odnosi na tramvaj 516 i češke tramvaje

Izuzimaju se i personalni dosijei zaposlenih

Pretresi i u firmi „Vikler-Promet“ zbog navoda o magnetnim kočnicama

Takođe, izuzima se i dokumentacija u vezi sa personalnim dosijeima zaposlenih, dok se iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzima dokumetnacija vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem od strane GRAS-a.

"Navedene aktivnosti provode se u sklopu istrage o tramvajskoj nesreći", saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Istovremeno, u sklopu provjere navoda iz prijave koja se tiče javnih nabavki magnetnih kočnica, vrše se pretresi u prostorijama firme „Vikler-Promet“ na dvije lokacije. U vezi sa navedenom prijavom izuzima se dokumentacija i iz GRAS-a.

Tragedija 12. februara

Podsjećamo, Sarajevo je 12. februara potresla vijest o nesreći u kojoj je, kako se sumnja usljed tehničkog kvara, stari tramvaj usmrtio mladog studenta Erdoana Morankića. Teško povrijeđena Ella Jovanović i dalje se oporavlja.

Nakon tragedije ostavku je podnio premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ali građani ističu da to ne smatraju dovoljnim korakom.

Protesti su održani i prethodnih dana, a današnje okupljanje vidi se kao nastavak pritiska na nadležne institucije.