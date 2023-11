Policija zabranila javne skupove 25. novembra u Banjaluci i Mrkonjić Gradu

BANJALUKA - Policijska uprava Banjaluka donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Gradske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, za 25. novembar sa početkom u 10 časova u Banjaluci, a i mrkonjićka policija je zabranila najavljene skupove istog datuma u njihovom gradu.

"Policijska uprava Banjaluka je Rješenje donijela nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovog javnog skupa, imajući u vidu da je proteklih dana u vezi sa ovim javnim skupom bilo mnogo negativnih rekacija, kao i operativne informacije da se građani od strane pojedinaca javno pozivaju na masovno okupljanje u cilju sprečavanja održavanja ovog javnog skupa", naveli su iz PU Banjaluka.

Kako su dodali, procijenjeno je da postoji realna mogućnost da na ovom javnom skupu može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine, te do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na građane da poštuju pozitivne zakonske propise i da svojim ponašanjem ne dovedu do ugrožavanja drugih", naveli su iz banjalučke policije.

S druge strane, Policijska uprava Mrkonjić Grad je donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji SABNOR-a BiH, za 25. novembar u Mrkonjić Gradu.

"Takođe, Policijska uprava Mrkonjić Grad, donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad, za dan 25. novembra u Mrkonjić Gradu", saopštila je mrkonjićka policija.

Policijska uprava Mrkonjić Grad je obrazložila i zašto je ova rješenja donijela.

"Policijska uprava Mrkonjić Grad je Rješenja donijela nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovih javnih skupova. Imajući u vidu da je isti dan na istom mjestu najavljen skup SABNOR-a BiH i Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad cijenimo da zbog okupljanja većeg broja učesnika i posjetilaca najavljenih skupova, organizovanih od strane organizacija koje imaju različita programska opredjeljenja, postoji stvarna opasnost da bi njihovim održavanjem bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu", naveli su iz mrkonjićke policije.

Policijska uprava Mrkonjić Grad apeluje na građane da poštuju pozitivne zakonske propise i da svojim ponašanjem ne dovedu do ugrožavanja drugih.

