Policijski čas u FBiH ostaje od 21 čas

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH nije prihvatila prijedlog kantona o skraćivanju trajanja policijskog sata od 23 do 5 sati ujutro. Dakle, sve ostaje kao i do sada - od 21 do 5 ujutro.

Vlada KS u ponedjeljak je uputila molbu Vladi FBiH za odobrenje pomjeranja početka organičenja kretanja odnosno policijskog sata s 21 na 23 sata, usljed poboljšanja epidemiološke situacije i nastupanja ramazana, kako su naveli.

S tom idejom su se složili i ostali kantonalni premijeri i ministri s obzirom da prema posljednjim podacima zdravstvenih institucija epidemiološka situacija na području Federacije BiH se stabilizira, a u posljednjih sedam dana zabilježeno je i smanjenje novih potvrđenih slučajeva za 21 posto.

Ipak jučerašnji prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je bio da do daljnjeg policijski sat ostane od 21 do 5, što je vlada i usvojila.