Političar Sadik Ahmetović prvi doktor nauka na Birou

SREBRENICA - Na Biro za zapošljavanje u Srebrenici u januaru se prijavilo 19 nezaposlenih, među kojima je i političar Sadik Ahmetović, koji je prvi nezaposleni doktor nauka na evidenciji ovog biroa, rekao je Srni šef ove ustanove Veljko Petrović.

Ahmetović je kao kandidat SDA nekoliko mandata bio poslanik i obavljao druge političke dužnosti na raznim nivoima vlasti. Na posljednjim izborima nije dobio podršku birača i tako će umjesto poslaničke plate, koju je posljednje četiri godine primao u Parlamentarnoj skupštini BiH, u narednim mjesecima primati naknadu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

U prošlom mjesecu sa evidencije nezaposlenih brisana je 21 osoba, jer su dobile zaposlenje.

Prema Petrovićevim riječima, u ovoj opštini ukupno je registrovano 1.768 nezaposlenih od kojih 1.254 aktivno traže posao, a 514 ih je prijavljeno radi ostvarivanja određenih prava po osnovu nezaposlenosti.

Broj nezaposlenih na kraju 2018. godine u ovom mjestu bio za 36 manji nego na kraju 2017. godine, kada je u evidenciji bilo 1.804 nezaposlenih lica.

Petrović kaže da se broj nezaposlenih u Srebrenici smanjuje zbog zapošljavanja, ali i zbog odseljavanja u druge sredine ili brisanja sa evidencije zbog neredovnog javljanja ovoj ustanovi što je zakonska obaveza.

Od ukupnog broja nezaposlenih koji aktivno traže posao je 529 žena, a 725 muškaraca.

U prošloj godini sa evidencije ovog biroa 112 osoba dobilo je zaposlenje, a omogućeno je da 104 nezaposlena lica steknu radno iskustvo i obave pripravnički staž.

Novčanu naknadu zbog ostajanja bez posla u 2018. godini posredstvom ovog biroa koristilo je 66 radnika u trajanju od jednog do 12 mjeseci, zavisno od godina radnog staža lica koja su ostala bez zaposlenja i koristila ovo pravo.

Prema kvalifikacionoj strukturi, najviše nezaposlenih koji aktivno traže posao su nekvalifikovani radnici, njih /467/, zatim 32 su polukvalifikovana, 330 je kvalifikovanih i tri visoko kvalifikovana radnika. Sa srednjom stručnom spremom na posao čeka 336 radnika, 17 sa višom školom i 69 fakultetski obrazovanih osoba.

Najveći broj nezaposlenih /621/ su u najboljoj radnoj dobi od 20 do 40 godina starosti. Nezaposleno je 35 osoba koje imaju od 15 do 20 godina, 318 ih ima od 40 do 50 godina, 206 ima od 50 do 60 godina i više od 60 godina ima 74 nezaposlena lica, koja očekuju sticanje prava na penzionisanje.