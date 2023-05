Političari moraju imati veći stepen tolerancije na kritiku

SARAJEVO - Političari i nosioci javnih funkcija moraju imati veći stepen tolerancije kritike u odnosu na obične građane.

Ovo je ključna poruka i zaključak analize koju je sprovela Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a povodom nastojanja da se Nacrtom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kriminalizuju "uvreda" i "kleveta".

Izmjene zakona, koje već mjesecima dižu prašinu u Srpskoj, ne bi trebalo da budu usvojene, smatraju iz ODIHR-a, iz koga ne kriju zabrinutost da bi zakonsko potvrđivanje ovih odredaba ugrozilo slobodu izražavanja.

U analizi, koju je zatražila Misija OEBS-a u BiH, ODIHR navodi da je pravo na slobodu izražavanja ljudsko pravo koje je od ključnog značaja za funkcionalnu demokratsku državu i realizaciju ostalih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Na početku konstatujemo da se vrijeđanje već smatra prekršajem u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. Činjenica da se dva skupa pravnih normi preklapaju može da dovede do pravne nesigurnosti i konfuzije u vezi sa normama koje su u primjeni. Pored toga, ako sankcija propisana Zakonom o javnom redu i miru bude smatrana krivičnom, time se takođe rizikuje kršenje principa 'non bis in idem', pri čemu jedno lice ne može biti podvrgnuto pravnoj mjeri dva puta za suštinski iste činjenice", stoji u analizi ODIHR-a.

Dalje se navodi da se samo pozivanje na "uvredu", bez pružanja bilo kakvog opisa ili definicije značenja i bez ukazivanja na obilježja krivičnog djela, čini pretjerano širokim i subjektivnim i da može biti primijenjeno i tumačeno na proizvoljan način.

"Uz ovakvu formulaciju, bilo kakva kritika, čak i satirična ili upućena maloljetnom licu, potencijalno bi mogla da bude subjektivno percipirana kao uvreda", pojašnjavaju iz ODIHR-a.

Pored navedenog, oni smatraju da se zakonom mora naglasiti da "neko ko je aktivan u javnom životu" mora da ima veći stepen tolerancije kritike.

"Granice prihvatljive kritike su šire kod političara koji djeluju u javnom svojstvu. Kao što je takođe konstatovao UN-ov Komitet za ljudska prava, sama činjenica da se izražavanje smatra uvredljivim za javnu ličnost nije dovoljna da opravda ograničavanje ili kazne", ističu iz ODIHR-a.

Oni smatraju da se u potpunosti mora razmotriti i kriminalizacija "klevete", jer, kako kažu, samo postojanje krivičnih sankcija za klevetu može da ima negativan efekat i u slučaju kada je materijalna kazna zanemariva ili kad sankcija uopšte nije primijenjena zbog činjenice da se to obično bilježi u krivičnoj evidenciji za to lice.

"Drugo, čak i u onim slučajevima kada je Evropski sud za ljudska prava prihvatio novčanu kaznu kao srazmjernu, takve su kazne bile umjerene", kažu iz ove kancelarije, iz koje kategorično podsjećaju da su OEBS i međunarodne organizacije pozvale države da ukinu sve zakone o kleveti u okviru krivičnog prava.

Oni dodaju da na fonu priče o većem pragu tolerancije za političare i nosioce javnih funkcija prema kritici treba osigurati i veći prag tolerancije za novinarsko izvještavanje o pitanjima od značaja u javnoj raspravi.

"Optuženima u predmetima klevete koji se odnose na izjave o pitanjima od javnog interesa takođe treba biti pružena odgovarajuća mogućnost odbrane, bez obzira na to da li su ih izrekli ili distribuirali medijski profesionalci. Svakome bi trebalo da bude pružena mogućnost da se pozove na odbranu na osnovu 'argumenata o opravdanosti objavljivanja', kao i mogućnost da ne snosi izričitu odgovornost za netačne izjave o činjenicama koje su objavljene ili distribuirane kao rezultat razumnog postupanja u dobroj namjeri", stoji u analizi.

Podsjetimo, Narodna skupština RS je 23. marta usvojila Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS u prvom čitanju.

Povodom toga, novinarska zajednica je žustro reagovala, a na javnim raspravama o ovom pitanju je jasno poručeno da se na ovaj način štite političari, a guši istina. Poruka koju su medijski radnici poslali bila je i napuštanje javnih rasprava.