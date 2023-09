Političari od država i regije prave crnu rupu

ZAGREB, PODGORICA, SARAJEVO - Za Balkan postoji krilatica "bure baruta", ali se za ovaj region, kako smatraju stručnjaci, naročito Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru, može koristiti i izraz crna rupa Evrope, ako se posmatra politička i društvena situacija.

Tvrde da će se rijetko gdje posvjedočiti kako političari jedan drugog napadaju na najniži mogući način, a da to građanima predstavlja zabavu.

Takav film se već godinama pušta u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ne propuštaju priliku da jedan drugog počaste svakakvim uvredama i to bez posljedica za njih, ali sa posljedicama za državu i građane, tvrde dobro upućeni u dešavanja u zvaničnom Zagrebu.

"Možete zamisliti kad jedan premijer, odnosno predsjednik nazivaju jedan drugog štakorom. Ja pratim arapske i svjetske medije, ne samo regiju, i svi o tome pišu, svi nam se rugaju. Naravno, to ne šteti njihovom ugledu u Hrvatskoj. Mi imamo, nažalost, situaciju da oni koji vole predsjednika, opet će glasati za njega, kao i ovi koji su uz premijera, ostaće uz njega, bez obzira na to šta da uradi", kaže Hasan Haidar Diab, novinar zagrebačkog "Večernjeg lista".

Dalje navodi da su građani u početku bili zatečeni ovakvom situacijom, ali...

"U zadnje vrijeme im je to simpatično. Evo, na primjer, Milanović nešto danas kaže za Plenkovića, a onda oni čekaju kakav će biti odgovor premijera. To je najčitanije u svim medijima. To baca po strani stvarne probleme. Evo, kad je izbila ona afera sa plinom, Milanović je, po Ustavu, pozvao izvanrednu sjednicu i na kraju nije došao na tu sjednicu. Njemu je cilj još jedan petogodišnji mandat pa da ide u mirovinu. Ja ne branim sada Plenkovića, ali je Vlada u izuzetno teškoj situaciji, jer je rat u Ukrajini, korona, ušli smo u Šengen, imamo mnogo migranata, cijene... Oni to pokušavaju riješiti, ali opet, ovakva prepucavanja više zabavljaju ljude nego pitanje hoće li i koliko poskupjeti kruh, mlijeko...", navodi Diab.

Kuva se, kažu poznavaoci prilika, i u Crnoj Gori. Trenutno se lome koplja zbog formiranja Vlade, a dok se čeka izvršna vlast, građani se bore sa poskupljenjima.

"Pregovori o formiranju Vlade su zapeli jer mandatar Spajić ima poteškoća da napravi većinu od 41 poslanika, neophodnih za podršku Vladi. Odugovlačenje formiranja Vlade iskoristili su trgovački lanci koji su toliko podigli cijene da građani Crne Gore idu u Trebinje da kupuju osnovne životne namirnice", ističe Predrag Zečević, glavni urednik i vlasnik portala "BiznisCG".

Prema njegovim riječima, politička igra u Crnoj Gori podignuta je na još viši nivo otkako je Jakov Milatović postao predsjednik.

"Sada je u fokusu ekonomija, dok je to ranije bilo prebrojavanje po vjerskoj i nacionalnoj osnovi", kaže Zečević te dodaje:

"Region će ostati crna rupa, jer EU ne želi zbog svojih unutrašnjih problema i lošeg raspoloženja javnog mnjenja da primi zemlje zapadnog Balkana u EU."

U Srbiji se stanje zna. Ogromna moć koncentrisana je u rukama izvršne vlasti, SNS-a i predsjednika Aleksandra Vučića.

Politikolog Velizar Antić kaže da su se mnoge nezavisne institucije povukle i, umjesto da vrše kontrolu vlasti, one su u direktnoj službi vladajuće partije.

"Sve to utiče da građani imaju osećaj da institucije sistema u velikoj meri ne funkcionišu i da se sve odluke ne donose u institucijama države, već u izvršnom komitetu SNS-a. To u velikoj meri i jeste istina, jer su partije na vlasti napravile partokratski sistem. To se najbolje vidi iz samih nastupa političara iz vlasti koji interes svoje partije poistovećuju sa interesima države, dok za opozicione partije koriste epitete izdajnika i nekoga ko radi protiv interesa države. Potpuno ista matrica ponašanja odlikuje SNSD i partije na vlasti u Srpskoj", pojašnjava Antić.

BiH gotovo da nismo pomenuli u ovom tekstu, prije svega jer svakodnevno pišemo o problemima koji se dešavaju u njoj, a koji su, sudeći prema ovdje napisanom, gotovo identični kao i u pomenutim državama.

Ipak, Antić smatra da je velika odgovornost za stanje u društvu i na građanima, koji svojim nereagovanjem na probleme samo pomažu vlastima.

"Takođe, velika je odgovornost i birokrata iz Evropske unije, koji nisu apsolutno ništa uradili u prethodnih desetak godina da se ovaj region zaista približi EU, već su nas na određeni način držali podalje od svog dvorišta", kaže Antić.

Ovakve situacije, kažu naši sagovornici, potpuno odgovaraju elitama koje su na vlasti, jer iz "ovakve polusive zone crpe i ogromnu finansijsku korist i ne pada im na pamet da odseku granu na kojoj sede".