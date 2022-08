Političarima u BiH bitan svaki glas gastarbajtera

BANJALUKA, SARAJEVO - Skoro 70.000 birača van BiH imaće pravo glasa na predstojećim opštim izborima, koji bi trebalo da se održe 2. oktobra, a to, prema riječima poznavalaca političkih prilika, ni u kom slučaju nije zanemariv broj, jer je praksa pokazala da je svaki glas bitan i da može da odluči u izbornoj trci, ali da su, nažalost, ti birači u većini slučajeva samo politički plijen za partije.

Putem portala e-izbori na adresu Centralne izborne komisije BiH stiglo je više od 80.000 prijava za glasanje iz inostranstva, a državna komisija zadužena za izbore prihvatila je 69.872.

"Na izborima je svaki glas bitan. Sjetimo se da je one izbore kada se glasalo za Ognjena Tadića i Milorada Dodika pobjednika odlučilo 6.000 glasova. I zaista se zato ne smije niko zanemariti", kaže za "Nezavisne novine" Velizar Antić, politički analitičar.

Međutim, prema njegovim riječima, kada je u pitanju glasanje iz inostranstva, postoji nekoliko ključnih problema i to u samom procesu glasanja.

"To je prije svega glasanje putem pošte. Po mom mišljenju, to apsolutno treba ukinuti. Ako neko želi da glasa, ima pravo glasa i državljanstvo BiH, onda treba da glasa na mjestima propisanim za glasanje, kako bi kontrola bila na pravom nivou. Jer to slanje glasačkih listića vodi ogromnim manipulacijama", smatra Antić i navodi da niko od političkih partija ne zna bolje manipulisati građanima.

"Posebno to koriste ove 'velike' političke partije. I to nije dobro", ističe on.

Na pitanje koliko ti birači zaista mogu doprijeti izbornom procesu i da li su svjesni svoje uloge, Antić kaže da i te kako mogu uticati na demokratizaciju ovog podneblja.

"BiH jeste i njihova zemlja. Pošto su oni, ili bar velika većina njih bili prinuđeni da odu odavde, to ne treba da ih onemogući u pravu da glasaju ukoliko oni to žele. Međutim, ja samo insistiram na tome da njihovo glasanje treba vratiti u legalne tokove i smanjiti mogućnost manipulacije", naglašava Velizar Antić.

Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, smatra da, iako postoje glasači van BiH, prioritet ipak moraju biti oni koji trenutno žive u njoj, jer svako ko je napustio ovaj prostor, dobrim dijelom je to učinio upravo zbog lošeg društvenog stanja.

"Mnogo je važnije da o sudbini odlučuju ovi koji su ovdje, jer su podložni egzistecijalnim i drugim pitanjima. Jer birači koji ne žive ovdje, pitanje je koliko su oni uopšte zainteresovani za političke igre koje se ovdje dešavaju", navodi Vuković za "Nezavisne novine".

On kaže da političari u najvećoj mjeri manipulišu dijasporom.

"Oni predstavljaju jednu laku lovinu, odnosno politički plijen, koji je prilično ekstreman, koji živi u devedesetim godinama prošlog vijeka, koji je prilično frustriran prema zvaničnim politikama. Ali ipak, dodao bih, da se tu najviše radi o nacionalističkim orijentacijama", ističe Vuković.

Dodaje da ovdje treba napraviti i razliku između onih koji su u inostranstvu već nekoliko decenija i onih koji su pobjegli odavde zbog politike.

"Ja mislim da te ljude više ne može ništa motivisati, oni su zapravo i pobjegli od ovoga što im se nudi, čak i na ovim izborima, i potpuno nezavisno da li se radi o vlasti ili opoziciji", zaključio je Vuković.

Kada je u pitanju glasanje iz inostranstva, ono će, pored glasanja poštom, prije svega biti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za državljane BiH to će biti moguće u 17 država.