Političke partije duguju milione KM

SARAJEVO, BANJALUKA - Političke partije u Bosni i Hercegovini zaključno sa prošlom godinom dobavljačima, medijima, marketinškim agencijama, ali i po osnovu poreza, doprinosa, plata i komunalnih usluga dugovale su milione KM.

Sudeći po izvještajima političkih partija koji su dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji BiH, ubjedljivo najviše je dugovala Stranka demokratske akcije, i to 1,6 miliona KM, a samo centrala ove stranke po osnovu plata svojim radnicima duguje 409.000 KM, dok po osnovu ugovora o djelu ima obaveze od 130.000 KM. Značajan dug ove stranke je i prema gradu Mostaru, i to 117.000 KM, zatim firmi "TP marketi" i to 51.000 KM, dok JP "Pošte" duguje 37.789 KM. Centrala SDA značajna sredstva, i to malo više od 30.000 KM, duguje Službi za zajedničke poslove Federacije BiH.

Odmah iza SDA, po visini dugovanja zaključno sa prošlom godinom, je SDP BiH, koji je prikazao neplaćene obaveze u iznosu od 1,5 miliona KM. Ova partija najviše duguje firmi "Analytics expert", i to 230.000 KM, a zanimljivo je da ovu kompaniju u Hrvatskoj sumnjiče za pranje novca. Pored toga, SDP i kompaniji "Metromedia" duguje gotovo 190.000 KM, dok po osnovu pozajmice firmi "Robot general trading" duguje 100.000 KM, a kompaniji "Europlakat" treba da isplati malo više od 45.000 KM.

Na trećem mjestu po visini dugovanja nalazi se SDS, koji ima dug više od 673.000 KM. Ova najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj najviše duguje po osnovu plata i doprinosa, i to 90.000 KM, a malo manje, tačnije 74.000 KM duguju BN TV, dok veća dugovanja imaju i prema firmi "Metromedia", i to 23.000 KM. Značajan dug ima i DF, i to 648.000 KM, s tim da samo jednoj firmi, odnosno "Ascanius media" zaključno sa prošlom godinom duguju 579.458 KM.

Više od pola miliona KM duguje i PDP, a od te partije najviše potražuje grad Doboj i to 109.000 KM, dok BN TV-u duguju 36.000 KM, a kompaniji "Metromedia" 28.000 KM. Kada je riječ o SP-u, zaključno sa prošlom godinom dugovali su 324.000 KM, s tim da je malo više od 80.000 KM dugovala firmi "6. novembar" iz Zvornika, a zanimljivo je da je ta firma u vlasništvu Jakova Galića, poslanika ove stranke u parlamentu BiH i bivšeg direktora JP "Šume Republike Srpske".

Odmah iza SP-a na listi najvećih dužnika je HDZ, koji duguje 309.000 KM, s tim da po osnovu plata svojim radnicima duguju 44.000 KM, poslije njih je SBB BiH koji je zaključno sa 2020. godinom bio dužan 305.000 KM, a najviše je dugovao Grafičko izdavačkoj kompaniji OKO i to 104.000 KM, koja je u većinskom vlasništvu kompanije "Avaz". Po osnovu zakupa prostorija, SBB BiH dugovao je 44.000 KM.

Od većih stranaka u BiH najmanje duguje SNSD, i to 273.321 KM, a od toga po osnovu obaveza za zarade zaposlenih na kraju 2020. godine dugovali su 87.000 KM, dok kompaniji "Nova oprema" za zakup reklamnih površina duguju oko 50.000 KM.

"Izvještaji koje je obavezno dostaviti CIK-u zadovoljavaju puku formu i nemaju previše veze sa stvarnim stanjem finansija političkih partija, da ne spominjem sivu zonu koja uključuje prelijevanje novca iz javnih firmi i ustanova", rekla je Tanja Topić, politička analitičarka.

Ona naglašava da u BiH generalno postoji problem transparentnosti, a posebno kada je riječ o finansijama te da političari i funkcioneri smatraju da raspolažu s onim što im pripada, a ne novcem poreskih obveznika.