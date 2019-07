"Političko Sarajevo sve blokira u BiH, ali Srpska funkcioniše"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas u Banjaluci da političko Sarajevo, igrajući razne igre u vezi sa (ne)formiranjem vlasti na nivou BiH, sve drži u nekoj vrsti blokade, ali da je zadovoljna što Srpska u svim ustavnim i drugim aspektima nesmetano funkcioniše.

"Srpska ima svoje institucije, kredibilitet, rješava probleme građana i pokazuje da je u stanju da radi sve ono što BiH nije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izjavila da je smiješna situacija što će Denis Zvizdić iz SDA uskoro obavljati dvije funkcije - predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i preuzeti predsjedavanje Predstavničkim domom parlamenta BiH.

"On će to riješiti na neki, formalno, drugačiji način, ali mi smo bespotrebno dovedeni u situaciju da toliko mjeseci nemamo formiranu vlast na osnovu ostvarenih izbornih rezultata. Sve to je rezultat raznih igara, uključujući i izbor novog rukovodstva SDA, pa svi moramo biti taoci jedne takve situacije", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da treba da se formira vlast na nivou BiH i da se sprovedu izborni rezultati.

Kada je riječ o najavama iz PDP-a i SDS-a da je moguće formirati Savjet ministara bez koalicije okupljene oko SNSD-a, Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a poručila je neka formiraju ako mogu, te da svaka partija ima svoje političke poteze.

Govoreći o sastanku lidera SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika DNS-a Marka Pavića, Cvijanovićeva je rekla da ne zna da li je potpisan koalicioni sporazum o raspodjeli prioritetnih mjesta u javnim preduzećima i ustanovama.

"Važno je da održavamo dobre kontakte u okviru koalicione grupacije koja se proširila nakon proteklih izbora. To je sada jednostavnija i bolja situacija, ali podrazumijeva i da određene stvari, obaveze i prava morate dijeliti sa više učesnika nego ranije", objasnila je Cvijanovićeva.