Politika Jelene Trivić je ista meta, isto odstojanje

BANJALUKA - Ako je suditi po prvom javnom nastupu nakon osnivanja Narodnog fronta, politika Jelene Trivić ostaje na istom putu kao i ranije, a jedina novina je što je javno dala podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

To je, prema mišljenju mnogih, potvrdilo da će na njen politički put zvanični Beograd imati velikog uticaja i donijeti joj korist, ali će dijelom sigurno uticati na građane u Republici Srpskoj koji se ne slažu sa tom politikom.

Dojučerašnja potpredsjednica PDP-a i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na izborima 2022. godine, za sat i po televizijskog gostovanja nije iznijela gotovo ništa nepoznato i novo u političkoj zavrzlami kako u Srpskoj, tako i BiH, pa je teško pretpostaviti šta će, osim trenutno svog visokog političkog rejtinga, Trivićeva ponuditi građanima.

Za poznavaoce političkih i društvenih prilika to će ipak biti dovoljno za dobro pozicioniranje na političkom nebu, jer je u dosadašnjoj političkoj karijeri Trivićeva uvijek bila konkretna u svojoj borbi i kritikama protiv aktuelne vlasti u Srpskoj, što su građani znali da prepoznaju dajući joj veliku podršku.

Tanja Topić, politički analitičar iz Banjaluke, kaže da je nastup Trivićeve javnosti stavio do znanja da ona i novoformirani Narodni front imaju podršku predsjednika Srbije, ali i da će oni uzvratiti tu podršku, naročito nakon poruke da će ona i njeni politički saborci biti na skupu koji Vučić organizuje 26. maja.

"Takođe, najava borbe protiv Milorada Dodika potvrđuje i odluku o nastavku političke karijere i borbe. Tu je i kritika naginjanja Dodika ka Zagrebu umjesto ka Beogradu. I tu smo opet upali u staru zamku vođenja politike", smatra Topićeva.

Ta zamka nadovezuje se na pitanje - Zašto ići u Beograd po mišljenje?

"To potvrđuje samo zavisnost ovdašnjih političara od Beograda. Ono što smo čuli donekle potvrđuje političko ponašanje prema dvostrukim aršinima. Model organizovanja mitinga vlasti u Beogradu teče po istoj matrici po kojoj smo ovdje gledali proteste opozicije i kontraproteste vlasti.

Opozicija je u oba slučaja kritikovana kako instrumentalizuje tragedije i plaćena je 'rulja' koja ruši vlast. Politički je nedosljedno boriti se protiv toga ovdje, a u Srbiji podržati istu matricu odnosa prema neistomišljenicima", kategorična je Topićeva.

Na pitanje da li bi na ovaj način mogla izgubiti dio podrške, ukoliko bi se izbori održali sutra, Topićeva sumnja u to.

"Njen rejting ne bi bio poljuljan u dijelu pristalica koji još gledaju put Beograda, jer je ovdje još prisutan kult Aleksandra Vučića. Mislim da je taj rejting stabilan i da nije poljuljan nakon njenih izjava", istakla je Topićeva.

Novinar Vladimir Kovačević smatra da je prostor za nove političke opcije u Srpskoj otvoren nakon neuspjeha opozicije na prošlim izborima. Prema njegovim riječima, to su prepoznali Jelena Trivić, ali i Nebojša Vukanović.

"I mogu igrati na kartu drugačije borbe protiv vlasti", kaže Kovačević.

U konkretnom pogledu politike, kako ističe za "Nezavisne novine", jasno je da bez podrške Beograda niko ne može osvojiti vlast u Banjaluci.

"A vidljivi su i novi odnosi Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, koji nisu dobri. Koliko je to dobro ili ne, drugo je pitanje. Ona će zbog podrške zvaničnog Beograda dobiti određen broj glasača kojima je to bitno. Izgubiće one glasače koji u Vučiću ne vide ništa bolje od onoga što vide u Dodiku", rekao je Kovačević.

Sve u svemu, dodaje, očigledno je da je politika na ovim prostorima uslovljena, jer je i više nego čudno boriti se na jednom mjestu protiv nečega, a tu problematiku podržati na drugom mjestu.

"Jasno je da oni koji se opredijele da idu sami protiv svih nemaju šansu. Zašto je tako, svi se trebamo zapitati", zaključio je Kovačević.

A ono što će biti zanimljivo, jeste i da će u istoj koloni na mitingu kod predsjednika Srbije sa Trivićevom biti i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i predsjednik Republike Srpske. Potvrđujući tu informaciju, Dodik je istakao da je jaka Srbija garant za Srpsku, te da je podrška Aleksandru Vučiću nedvosmislena. Isto tako, kazao je, to što će Jelena Trivić biti tamo za njega uopšte nije bitno, jer niko ne treba da traži dozvolu za tako nešto. Međutim, Dodik se nakon toga osvrnuo na političko djelovanje lidera Narodnog fronta.

"Hvala Jeleni Trivić za sve što je uradila, jer je razbila opozicioni blok. Biće zanimljivo vidjeti kako će opozicija izaći na izbore i ko će imati podršku", rekao je Dodik, pa nastavio:

"Razbila je opoziciju. To je svakako dobro, jer mi ne moramo da se bavimo time. Ali, takođe, ne znam ko bi uopšte mogao da vidi ozbiljnu političku stranu iza Jelene Trivić. Vidim da ona kao ima podršku iz Srbije, možda i blefira sa tom podrškom. Mogu samo da kažem da je ona politička spodoba. Pa ona je u izbornoj noći kad su se prebrojavali glasovi proglasila pobjedu", kazao je Dodik.