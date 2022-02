Politika blokira "carinu bez papira"

BANJALUKA, SARAJEVO - Primjena NCTS sistema, koja je nakon nekoliko odgađanja planirana da počne 1. aprila ove godine, zavisi isključivo od toga da li će parlament BiH usvojiti zakon o carinskoj politici i zakon o carinskim prekršajima.

NCTS sistem, odnosno "carina bez papira", koji će dovesti do pojednostavljenja prevoza robe preko granica, prvobitno je trebalo da bude uveden prošle godine, ali je stopiran jer parlament BiH, zbog blokade u institucijama BiH koju je izazvala odluka Valentina Incka, bivšeg visokog predstavnika u BiH, da nametne izmjene Krivičnog zakona BiH kojim se, između ostalog, zabranjuje negiranje genocida, nije zasjedao.

S obzirom na to da su institucije BiH i dalje u blokadi, upitno je da li će ovaj sistem zaživjeti, a prevoznici, koji bi zajedno s privrednicima imali najveću korist od NCTS-a, skeptični su te se plaše da bi ovo mogla biti samo prvoaprilska šala.

Kako su za "Nezavisne novine" naveli u Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), uslov za uvođenje ovog sistema je da zakon o carinskoj politici bude usvojen u parlamentu BiH. Ističu da je UIO BiH završio sve pripremne radnje.

"UIO BiH je u maju prošle godine postao sertifikovano tijelo za izdavanje digitalno kvalifikovanog potpisa, koji mora biti u primjeni da bi se elektronski dokumenti mogli ovjeravati. Pritom su svi učesnici u carinskom postupku odmah podnosili zahtjeve i dobijali svu neophodnu opremu da bi mogli digitalno potpisivati svoje dokumente", rekli su u UIO BiH.

Dodali su da je bilo planirano da se 1. jula prošle godine počne s primjenom NCTS-a, odnosno elektronskog provoza na nacionalnom nivou, jer BiH prvo mora godinu dana ovaj sistem korisiti na nacionalnom nivou da bi postala ravnopravna članica Konvencije. Ali rok za početak njegove primjene od tada je nekoliko puta pomjeran.

"Primjena NCTS-a podrazumijeva primjenu zakona o carinskoj politici koji je usvojen prije pet ili šest godina, ali njegova primjena nije počela zbog nepostojanja digitalno-kvalifikovanog potpisa. Da bi se ovaj zakon primjenjivao, mora postojati zakon o carinskim prekršajima", kazali su u UIO BiH, dodajući da je zakon o carinskim prekršajima bio u proceduri, ali nije usvojen.

"Ukoliko zakon o carinskim prekršajima i zakon o carinskoj politici do 1. aprila ne budu usvojeni, onda će Savjet ministara BiH morati donijeti novu odluku kojom će opet pomjeriti početak primjene NCTS-a", rekli su u UIO BiH, navodeći da bi primjenjivanje ovog sistema predstavljalo pogodnost za bh. privredu.

"Mi smo, nažalost, jedna od rijetkih zemalja koja ovaj sistem ne koristi. Kada počne primjena elektronskog provoza, to znači da, čim se carinska deklaracija i najave robe koja se iz BiH izvozi u neku drugu zemlju ubace u poseban informacioni sistem, sve carinske službe od BiH pa svih zemalja kroz koje ta roba treba proći do zemlje odrednice, istog trena vide koja firma izvozi robu, koja je vrsta robe, koja je količina i sve ostale informacije iz deklaracije", objasnili su u UIO BiH, dodajući da to znači da će se skratiti vrijeme čekanja na granicama.

"To će podrazumijevati da će carinska služba unaprijed imati sve papire i obradiće ih, te kamion nema potrebe da čeka na graničnim prelazima", kazali su u UIO BiH, dodajući da će to skratiti rok isporuke robe, roba će biti atraktivnija tržištu, a smanjiće se i troškovi prevoza. Istakli su da, ako se počne s primjenom NCTS sistema 1. aprila ove godine, BiH će punopravna članica postati 1. aprila 2023. godine.

Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, istakao je da će ovaj sistem sigurno ubrzati, pojednostaviti i pojeftiniti međunarodni i međuentitetski saobraćaj, kako prevoza robe, tako i prevoza putnika.

"Jednostavno ćemo od mjesta utovara robe do mjesta carinjenja imati elektronsko praćenje robe, koje će biti vrlo jednostavno i efikasno", kazao je Mitrović, dodajući da će na taj način i pojeftiniti transport.

"Moram napomenuti da će se na ovaj način smanjiti i mogućnost malverzacija u oblasti transporta robe, jer će se onemogućiti predeklarizacija robe iz jedne kategorije u drugu", zaključio je on.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, ističe da prevoznici sumnjaju da će NCTS početi da se primjenjuje 1. aprila ove godine.

"Taj prijedlog je trebalo da se usvoji davno. Primjena NCTS sistema bi za prevoznike, ali i privrednike značila ogroman pomak, samo ako uzmete da na graničnim prelazima Gradiška, Rača, Šamac, prevoznici provedu i nekoliko dana da bi roba mogla da ide ka krajnjem potrošaču ili fabrikama", kazao je Grbić za "Nezavisne novine", dodajući da su prevoznici skeptični zbog velikog pomjeranja datuma početka primjene NCTS-a, te da se boje da će početak primjene ovog sistema 1. aprila biti samo prvoaprilska šala.