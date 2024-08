Politika se svela na tužakanje, prednjače SNSD i PDP

SARAJEVO, BANJALUKA - Kako se bliže izbori, političari i političke partije, posebno u Republici Srpskoj, ne biraju sredstva da naškode svojim protivnicima, a ako je suditi po pritužbama za preuranjenu kampanju, "najprljavije" je u Banjaluci.

Do sada, SNSD Centralnoj izbornoj komisiji podnio je najmanje sedam prigovora protiv PDP-a, što direktno, što putem Gradske izborne komisije. Do sada, po pritužbama SNSD-a, PDP je kažnjen tri puta sa ukupno 9.000 KM.

Po pritužbi SNSD-a, kažnjen je i Demos, i najviše prigovora najveće stranke u Banjaluci odnosi se na Draška Stanivukovića, s tim da još pojedine prijave nisu došle na dnevni red.

Znatno manje pritužbi podnio je PDP protiv SNSD-a, svega dvije, s tim da je jedna odbačena kao neosnovana, dok je po drugoj izrečena kazna SNSD-u od 3.500 KM. Zanimljive su i prijave PDP-a protiv Narodnog fronta, odnosno Jelene Trivić, koja je doskoro bila član ove partije (PDP). Do sada, PDP je prijavu protiv Narodnog fronta podnio četiri puta, a zanimljivo je da se u nekim slučajevima te prijave poklapaju sa onim Ivana Begića, bivšeg odbornika PDP-a u banjalučkoj Skupštini. I PDP i Ivan Begić Narodni front prijavili su zbog objava na portalu "Pijemont".

Protiv SNSD-a prigovore je dostavljao i SDS - Volja naroda, a po jednoj od njih SNSD je kažnjen sa 3.000 KM zbog slučaja u Derventi.

Uglavnom prijave se najviše odnose na objave na Facebook stranici, ali ima slučajeva gdje "protivnici" jedni druge prijavljuju zbog izjava ili govora na skupovima ili u medijima.

Pojedine prigovore dostavljale su i stranke iz Federacije BiH protiv svojih političkih suparnika, ali u odnosu na Republiku Srpsku, posebno Banjaluku, radi se o izolovanim slučajevima.

"Od političkih partija kojima je suština djelovanja da pljunu na onoga drugoga ne može se ništa više ni očekivati. Tužakanje je samo nastavak politike koju su vodili do sada, a koja nema ni glave ni repa, već se svodi na optuživanje onih drugih. To već gledamo decenijama unazad, i tako će se i nastaviti. Kako kampanja bude odmicala, biće sve gore, rasprave će se voditi bez argumenata, i u principu nećemo gledati ništa što već nismo vidjeli", rekao je novinar Goran Dakić.

Inače, CIK je objavio listu sa preko 200 prigovora, a o kojima je odlučivao ili će odlučivati u narednim danima. Iz liste se vidi ko je koga prijavio, zbog čega i dokle je taj postupak došao, s tim da su objavljena i imena pojedinaca koji su podnijeli prijave zbog preuranjene kampanje, što je sporno pojedinim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

U CIK-u su objasnili da je Izbornim zakonom predviđeno da se prigovori dostavljaju svim stranama navedenim u prigovoru, a to podrazumijeva i sve što je navedeno u prijavi, kao što su identitet ili kontakt podaci. Ipak, ukoliko onaj koji prijavljuje insistira da njegova prijava bude anonimna, u tom slučaju se podaci koji se tiču identiteta, email adrese zaštite.

"To što tužakaju jedni druge više govori o njima samima i o nedoslednosti i principima do kojih drže. Jasno je da su svesni da krše zakon kada učestvuju u preuranjenoj kampanji jer znaju kada druga partija to uradi, ali sa druge strane kada oni svesno krše taj isti zakon, onda ne drže do principa", rekao je Velizar Antić, politički analitičar.

On kaže da su u ovom trenutku partije na nivou da jedni druge tužakaju pred CIK-om, ali kako se izbori budu približavali, mogu se očekivati i međusobne optužbe, i to na višem nivou.

"Tema će biti ko je više izdajnik ili ko je više ukrao u prethodnom periodu. Od konkretnih rešenja i programa jako malo očekujem, jer i sam narod više ne veruje u predizborna obećanja i toliko puta prežvakane programe", rekao je Antić, dodajući da sve partije krše pravila igre kada je riječ o preuranjenoj kampanji, a razlog tome je u izuzetno malim novčanim kaznama koje dobijaju od CIK-a.

Inače, Izbornim zakonom BiH predviđene su kazne od 3.000 do 30.000 KM, a do sada najviše su ih platili upravo PDP i SNSD. SNSD je do sada kažnjen sa najmanje 15.000 KM, dok je PDP sa najmanje 9.000 KM.

