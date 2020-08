Politika sprečava bolji rad Službe za reviziju u RS

BANJALUKA - Uprkos stalnim apelima da se ojača Služba za reviziju u RS, ni danas ne postoji dovoljan broj revizora kako bi se na adekvatan i kvalitetan način kontrolisao rad javnih institucija u RS.

Podsjećanja radi, Duško Šnjegota, bivši glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS, još prije pet godina u više navrata u intervjuima za "Nezavisne" apelovao je da se poveća broj revizora, upozoravajući da je popunjenost ove službe nešto iznad 50 odsto. On je rekao, ne samo da ne postoji dovoljno kapaciteta da se na adekvatan način obave revizije organa republičkih vlasti, javnih preduzeća i lokalnih zajednica, nego ne postoji dovoljan kapacitet da se obavljaju revizije učinka, što je najvažniji oblik revizije koja postoji u našem sistemu.

"Mi ni nakon 16 godina nemamo dovoljno kapacitiranu Službu za reviziju iz ovih ili onih razloga. Niko nikad nije čak ni pokušao, osim nas, da razmisli o tome i da pokuša projektovati koji je to optimalan broj revizora, koji drugi resursi bi nam trebali da bi Služba zaista ispunila svoj mandat onako kako to stoji u zakonu", rekao nam je on u intervjuu prije pet godina.

U Glavnoj službi za reviziju priznaju da i dalje nemaju dovoljan broj revizora, ali tvrde da se stanje popravilo u odnosu na period iz 2015. godine.

"Vršene su izmjene svih internih akata u Glavnoj službi za reviziju, prije svega zbog usklađivanja sa izmjenama u zakonskim propisima i zahtjevima revizorskih standarda. U novembru 2018. godine donesen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS, a izmjene i dopune tog pravilnika su izvršene u julu ove godine. Prema tom aktu, ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS na dan 31. jula 2020. je 98, od čega je 75 revizorsko osoblje. Trenutno su zaposlena 53 revizora, a od toga 39 u finansijskoj reviziji i 14 u reviziji učinka, tako da je popunjenost sistematizovanih radnih mjesta oko 70 odsto", kažu oni u odgovoru za "Nezavisne".

Oni ističu i da su, prema predviđenoj dinamici, planirana i nova zapošljavanja revizora, no priznaju i to da postoje ograničenja u vidu budžetskih sredstava, ali i u pogledu kapaciteta uvođenja novih revizora u posao, pribavljanja odgovarajuće opreme, prostora i sličnih pitanja.

"Smatramo da Glavna služba za reviziju raspolaže osobljem koje je adekvatno za obavljanje svog posla, ali da broj revizora nije dovoljan da se revizijskim angažmanima obuhvati veći broj subjekata revizije. Ipak, u ovom revizionom ciklusu povećan je broj sprovedenih revizija u odnosu na prethodne godine, kako finansijske, gdje su predviđene 74 revizije, tako i revizije učinka, gdje je predviđeno šest revizija.

Tomica Stojanović, predsjednik Odbora za reviziju Narodne skupštine RS, koji je nadležan za kontrolu rada Glavne službe za reviziju, kaže da je problem što postoji previše političke umiješanosti u rad Službe, mada tvrdi da ne misli da postoji namjerna opstrukcija rada te službe kroz uskraćivanje sredstava za rad. On takođe ističe da je Odbor u nekoliko navrata tražio da se poveća broj revizora i da se Služba finansijski ojača ako se želi da javni sektor u RS radi na odgovoran način.

Takođe, ističe da je potrebno uvesti pravilnik o ocjenjivanju odgovornosti javnih institucija u svom radu, ali i tražiti od tužilaštava da reaguju kada se utvrde propusti.

"Danas imate tužilaštva koja hoće ili neće uzeti neki predmet. Oni kažu da su nezavisni i da se na njih ne može uticati, a imate primjere da se pronevjere milioni, a oni kažu da je sve u redu, da nije problem. Sa druge strane, ako neko nekom stane na žulj, onda znaju napraviti problem za nekih sto maraka", ističe Stojanović.