Poljuljano srpsko jedinstvo u Mostaru

MOSTAR - Kandidatura Miljane Kovačević na listi HDZ-a poljuljala je jedinstvo Srba u vezi sa zajedničkim nastupom na izborima u Mostaru jer u SDS-u tvrde da je ona bliska SNSD-u, dok u ovoj stranci ističu da to nije tačno i da neko pokušava da poremeti dobre odnose koji su uspostavljeni.

Ipak, zajednički nastup Srba na izborima u Mostaru niko ne dovodi u pitanje i gotovo uglas tvrde da odnosi nisu narušeni i da nikada nisu bili bliže tome da autentični predstavnici Srba uđu u Gradsko vijeće Mostara, što se do sada nije desilo, a što bi bio ogroman uspjeh.

"Jedinstvo nije narušeno. Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru i dalje zajedno radi sa SNSD-om i SDS-om, a na takve udare i podmetanja smo navikli i vjerujemo da ćemo ovaj put uspjeti. Angažovali smo sve od Sidneja do Vankuvera i više od 200 ljudi na terenu radi za isti cilj i na registraciji birača i izuzetno smo zadovoljni kako se stvari odvijaju", rekao je za "Nezavisne" Dušan Golo, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru.

Inače, problem je nastao kandidaturom Kovačevićeve jer u SDS-u smatraju da je ona bliska SNSD-u te da ova stranka na taj način traži izlaz u slučaju da srpska lista ne prođe cenzus. S druge strane, u SNSD-u ističu da Kovačevićeva nije njihov član te da Srba ima i na listama SDA i SDP-a te da je to u Mostaru oduvijek bilo pravilo da sve stranke kandiduju Srbe jer su njima zagarantovana četiri mandata u Gradskom vijeću Mostara.

"Mi imamo informaciju da je ta gospođa bliska SNSD-u i to je vrlo opasno i evidentno je da se tu nešto dešava. Jedinstvo nije narušeno, ali je srpski korpus u Mostaru poljuljan i nadam se da ćemo do kraja ostati zajedno jer imamo šansu da dobijemo dva autentična Srbina u Gradskom vijeću. Registracija birača iz inostranstva ide dobro jer su svi prepoznali momenat i da imamo šansu", rekao je za "Nezavisne" Vukota Govedarica iz SDS-a.

S druge strane, u SNSD-u tvrde da je kandidatura Kovačevićeve kao navodnog člana SNSD-a čisti spin i pokušaj pojedinaca da "sruše zajednički nastup" na izborima u Mostaru.

"Svi imaju Srbe na listama i ne znam gdje baš tu ženu nađoše. Ona nije član SNSD-a i njeno je puno pravo da bude na listi na kojoj želi. Posao registracije birača iz inostranstva ide odlično i mladi ljudi rade u dvije smjene i po cijelu noć zbog vremenske zone. Rok za registraciju nam ističe 6. oktobra i do tada moramo animirati što više ljudi da se prijavi da glasa na izborima u Mostaru", rekao je za "Nezavisne" Mladen Krnjeušić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Mostaru.

Da bi Srbi dobili svoje autentične predstavnike u Gradskom vijeću Mostara, neophodno je otprilike oko 1.600 glasova za prelazak cenzusa i malo više od 2.000 glasova za dva vijećnika, a do sada je za glasanje iz inostranstva registrovano oko 800 ljudi. Kako su ranije istakli, cilj je da se u Gradsko vijeće uđe s najmanje dva vijećnika koja, s obzirom na Statut Mostara, garantuju zaštitu Srba i omogućavaju aktivno učestvovanje u donošenju svih odluka u vezi s gradom. Do sada su Srbe, kojima su zagarantovana četiri mjesta, u Gradskom vijeću zastupali ljudi koji su došli iz SDA, HDZ-a i SDP-a, i nikada do sada nisu potegnuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa, na šta imaju pravo s obzirom na dvodomno funkcionisanje grada Mostara.