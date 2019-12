Pompeo se zahvalio BiH zbog povratka osumnjičenih za terorizam

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Majk Pompeo zahvalio se institucijama Bosne i Hercegovine nakon, kako je rekao, povratka 25 osoba - terorista i članova njihovih porodica, iz Sirije.

Pompeo se na Twitter profilu zahvalio BiH, ali ohrabrio i druge zemlje da urade isto, prenosi televizija "N1".

Podsjećamo, prva grupa povratnika sa sirijskog ratišta i članova porodica, u Bosnu i Hercegovinu je stigla u četvrtak.

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor petorici osumnjičenih boraca Islamske države.

Sedam ih je iz Sirije deportovano na Međunarodni aerodrom Sarajevo. U pritvoru su Jasmin Keserović, Senad Kasupović, Hamza Labidi, Emir Ališić i Milarem Berbić, a na ispitivanju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu - Armen Dželko i Muharem Dunić.

We thank #BosniaHerzegovina for repatriating 25 individuals, both foreign terrorist fighters and family members, from Syria. We encourage others to follow and repatriate, prosecute, rehabilitate, and reintegrate their citizens. Great work by SDF for enabling this achievement.