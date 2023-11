Pooštrena pravila: Šta možete unijeti, a šta iznijeti iz BiH u Hrvatsku? (VIDEO)

SARAJEVO - Pooštrena su pravila prelaska granice. Pojedine zemlje EU koje su dio Šengen zone ponovo su vratile unutrašnje granice. Između ostalih i Hrvatska.

Pojačala je nadzor, uključujući i onaj sa BiH, zbog čega je promijenjena i količina unosa određenih proizvoda. Promjene ne osjete samo putnici, nego i bh.prevoznici. Protok roba je usporen. Utiče li to već na bh.ekonomiju?

Ako ste pripremili sendvič sa mesnim nareskom i uz to ponijeli jogurt, biće vam oduzeto na granici. Iz BiH u Hrvatsku proizvodi od mesa i mlijeka strogo su zabranjeni za unijeti. Pa čak i u sendviču. Za lijekove vam treba potvrda. Lični prtljag može biti težak maksimalno 600KM. Sav višak mora se prijaviti.

“Ne može se dakle unositi više od šteke cigareta, zatim kada je u pitanju žestoko alkoholno piće, odnosi se dakle na jednu litru, zatim tu su 3 litre vina, 16 litara piva”, rekao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Limiti su postavljeni i za voće i povrće do pet kilograma, hrana za dojenčad do dva, lijekovi za upotrebu do sedam dana, novca do 20.000 maraka gotovine… Pravila su pooštrena. No, znaju li to putnici, prenosi N1. koji donosi i video u kojem možete da saznate više o ovoj temi.

