Popović: Narodi u BiH da sami kroje svoju sudbinu

BANJALUKA - Pravni ekspert Vitomir Popović smatra mogućim da će pojedine zapadne sile, uz pomoć OHR-a i asistenciju Centralne izborne komisije (CIK) BiH, zabraniti učešće pojedinim domaćim političarima na oktobarskim opštim izborima, ali i ističe da narodi u BiH ne treba da prihvate da im zapadni moćnici nameću rješenja.

"Kada su u pitanju interesi pojedinih zapadnih sila, a prije svega Velike Britanije, NJemačke i SAD, onda je sve moguće, pa i da ove zemlje uz pomoć OHR-a i asistenciju CIK-a zabrane učešće pojedinim domaćim političarima na narednim opštim izborima u oktobru, a zbog navodnog kršenja Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustava BiH", rekao je Popović za "Glas Srpske".

On ističe da narodi u BiH ne treba da prihvate da im zapadni moćnici nameću svoja rješenja, već da sami kroje svoju sudbinu.

"Ako do toga ipak dođe, to će dovesti do velikih političkih i bezbjednosnih turbulencija u BiH. Ove zemlje žele da po svaku cijenu, a dok traje ukrajinska kriza, BiH uvuku u NATO. A ako to nije moguće, onda će zemlju destabilizovati. To je jedan opasan scenario. Dok traje ovaj rat između Istoka i Zapada, Vašington, Berlin i London neće birati sredstva da se obračunaju sa onima koji se protive njihovim planovima", rekao je Popović.

Komentarišući nedavnu izjavu predsjednika CIK-a Suada Arnautovića da će CIK odbiti ovjeru učešća predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića na narednim izborima ako OHR kaže da oni krše Dejton i Ustav BiH, Popović je rekao da su to "rješenja" koja upravo proizlaze iz tih zapadnih kuhinja, a kako bi eliminisali one domaće političare koji nisu baš kooperativni i na fonu zapadne i antiruske politike.

"Arnautoviću je sve ovo napisano, dato u ruke i rečeno da pročita. I to je dio tog plana, koji je vrlo vjerovatan da bude i ostvaren. Stalno se govori o korupciji, pa gdje je ona? Gdje su sudski procesi? Ili, stalno se upozorava i da neko iz Srpske ruši Dejton tako što traži da se poštuje Ustav BiH. Smiješno", rekao je Popović, koji je i profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci.

On je ukazao da su Arnautović i CIK pod direktnom kontrolom bošnjačke političke elite, za šta je rekao da to nije nikakva tajna, o čemu svjedoče i mnogi prethodni potezi i istupi prvog čovjeka CIK-a, kada se direktno stavio iznad Parlamentarne skupštine BiH i u ulogu zakonodavca.

"Treba tražiti najbolja rješenja koja će zadovoljiti sve u BiH. Konstitutivne narode, entitete, kantone. Umjesto toga, stranci prizivaju zlo. Sve ovo me nekako podsjeća na tridesete godine prošlog vijeka i rađanje nacizma, odnosno da se pokušava završiti ono što Hitler nije uspio. Mi to ne smijemo dozvoliti. Ali, ne treba žuriti ni sa nekim ishitrenim i iznuđenim rješenjima, jer bi neki to jedva dočekali", rekao je Popović.