Poruka senatora Vikera: BiH ovako ne može dalje

Komentari: 1

DraganRankitic

Pa ovaj lik je genije. Slušajte ovaj citat: "Također, moram kazati, da sa bh. liderima moramo raditi na borbi protiv stranih uticaja u zemlji, jer je to može učiniti još nestabilnijom". A onda kaže: "Pozivamo diplomatske predstavnike da ne dozvole slabljenje vladavine prava i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini jer to ne bismo dozvolili bilo gdje u svijetu." Pa ako ne treba da bude stranih uticaja onda on tu nema šta da dozvoljava ili ne dozvoljava. To treba da odluče domaći demokratski izabrani političari. A ako će on i njegove diplomate iz SAD da odlučuju, onda je to najgrublji primer stranog uticaja, pa onda mogu i Kinezi i Rusi da se mešaju. Mora da izabere jednu od opcija. Obe će teško proći. On ne može ništa da zabrani ni Kini ni Rusiji.